Festejo masivo de Flamengo terminó con incidentes y daños en la réplica de la Copa

Río de Janeiro vivió este domingo una jornada histórica y tensa. El plantel de Flamengo celebró la obtención de la Copa Libertadores frente a Palmeiras con una movilización que superó todas las previsiones: medios locales estimaron alrededor de 500 mil personas en las calles del centro carioca. El clima festivo dominó desde temprano, aunque la celebración finalizó con serios incidentes.

El recorrido del campeón se realizó sobre un colectivo eléctrico, típico del carnaval, que avanzó por Avenida Presidente Vargas y zonas cercanas al Monumento a Zumbi dos Palmares. Para acompañar el operativo, la Prefectura dispuso refuerzos en el transporte público, 250 baños químicos, puestos de asistencia médica y amplios cortes vehiculares.

El avión del equipo aterrizó antes del mediodía y, horas después, la caravana tomó ritmo entre cánticos, música y una multitud colmada de rojo y negro. Desde la parte superior del vehículo saludaron jugadores como Pedro, Jorge Carrascal, Danilo, Giorgino, Gonzalo Plata, Bruno Henrique y el entrenador Filipe Luis. Uno de los más ovacionados fue Giorgian de Arrascaeta, elegido mejor jugador del torneo, mientras que Léo Ortiz llamó la atención por una remera con un mensaje contundente para la hinchada.

El momento más insólito ocurrió en plena caravana, cuando la réplica de la Copa Libertadores se partió en su extremo superior, justo en la unión entre la pelota y la figura humana. Para evitar que quedara inutilizable, el trofeo fue sostenido con cinta adhesiva, una imagen que multiplicó memes y comentarios en redes sociales.

Hacia el cierre de la jornada, la postal cambió. Distintos medios informaron sobre corridas, uso de gases lacrimógenos y personas detenidas. Aunque no se difundió un número oficial de heridos, las imágenes mostraron a vecinos y asistentes afectados por los gases y algunos siendo atendidos por personal médico.

En medio del desorden, también se registraron saqueos a un comercio de electrodomésticos. Varias personas escaparon con artefactos aprovechando la confusión. Aún no está claro qué originó los disturbios, pero el balance dejó un cierre caótico para una celebración que había comenzado con euforia total. La fiesta quedó marcada por la violencia.