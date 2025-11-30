El PJ enfrenta dificultades para abrir el recinto este jueves

Advierten que el Gobierno busca romper sindicatos para avanzar con la reforma laboral
Política 30/11/2025
El PJ está complicado para abrir el recinto este jueves
El bloque de Unión por la Patria (UxP) intenta por estas horas enhebrar un acuerdo con distintas bancadas opositoras para habilitar una sesión este jueves, la última antes del cierre del período ordinario en la Cámara de Diputados. Sin embargo, fuentes parlamentarias reconocieron que el número decisivo —129 legisladores para iniciar el debate— todavía no está asegurado.
La intención del peronismo es tratar un paquete de proyectos que incluye la declaración de emergencia para Pymes, la nueva estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y, especialmente, la designación de los representantes del cuerpo ante la Auditoría General de la Nación (AGN).
Este último punto es el que genera más resistencia del oficialismo. La Libertad Avanza (LLA) pretende que la elección se haga con la nueva composición legislativa, que entrará en vigencia el 30 de noviembre y dejará a ambas fuerzas prácticamente empatadas. El cargo de auditor es una pieza codiciada en cualquier fuerza política: implica un mandato de ocho años y un salario superior a los ocho millones de pesos.
UxP impulsa a Sebastián Furlán; Encuentro Federal propone a Emilio Monzó; el oficialismo quiere a Santiago Viola; y el PRO postula a Jorge Triaca. El acuerdo original entre UxP y Encuentro Federal preveía que cada espacio colocara un auditor y el restante fuera para el oficialismo, esquema que LLA rechaza.
Pese a los esfuerzos del jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, que mantuvo conversaciones durante toda la semana pasada, los apoyos no alcanzan. En otras bancadas admiten que hay “pocas ganas” de avanzar, en un contexto marcado por las negociaciones con el Gobierno por el Presupuesto. Gobernadores de distintos espacios ya hicieron saber que no acompañarán iniciativas que el Ejecutivo desestimó.
La última carta sería presentar el pedido de sesión este martes para convocar al pleno el jueves, pero incluso esa alternativa empezaba a diluirse ante la falta de consensos.
La sesión también buscaba despedir al diputado Leopoldo Moreau, que finaliza su mandato tras 26 años en el Congreso. A lo largo del año, la oposición logró articular una mayoría heterogénea —que incluyó a UxP, Encuentro Federal, la izquierda, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica— con la que aprobó proyectos resistidos por el oficialismo, como la emergencia en Discapacidad, el refuerzo presupuestario a universidades y al Hospital Garrahan, además de impulsar la comisión investigadora por la estafa de la criptomoneda Libra.
Tras el triunfo de LLA en las elecciones del 26 de octubre, esa mayoría comenzó a fragmentarse. La nueva correlación de fuerzas deja al oficialismo con 91 diputados propios y a un paso de acercarse a la primera minoría, mientras que el justicialismo intenta evitar nuevas bajas para conservar su lugar como principal bancada.
En este escenario, cada espacio político reordena su estrategia de cara al período de sesiones extraordinarias, donde el Presupuesto será el eje central. Por ahora, la posibilidad de que el recinto se abra este jueves sigue siendo incierta.
