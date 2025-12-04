Patricia Bullrich asumió su banca en el Senado y rápidamente marcó el rumbo que, según anticipó, tendrá el oficialismo en la Cámara alta. La dirigente de La Libertad Avanza consideró que la renovación legislativa generó “un cambio de equilibrio” que favorece al Gobierno para avanzar con su paquete de reformas estructurales.

“Las cosas ahora van a cambiar porque somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores y vamos a lograr sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia. En este marco, remarcó que las prioridades inmediatas serán la reforma laboral y el Presupuesto 2026.



Según explicó, la estrategia será negociar con sectores dispuestos a acompañar los cambios. “Ya estamos hablando con todos para buscar un acuerdo sobre una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar. No lo vamos a lograr de un día para otro, pero sí con una norma que cambie las condiciones laborales actuales”, afirmó.

Bullrich reconoció que el kirchnerismo y la CGT mantienen una postura de rechazo, pero evitó confrontaciones directas: “No siempre necesitás que te voten quienes piensan totalmente distinto. Tenés que juntar a los que tienen voluntad reformista y con eso sacar la ley”.

La senadora también destacó el regreso de Eduardo Paultroni al bloque oficialista. “Tuvo algunos desencuentros, pero ya está de nuevo adentro. Es importante reagrupar a todos los senadores que quieren un cambio”, expresó.

En relación a la vicepresidenta Victoria Villarruel, minimizó las tensiones surgidas durante la jura de los legisladores. Contó que hubo un malentendido por las invitaciones, pero que la situación “ya quedó superada”. “No buscamos un campo de batalla. Nuestra intención es sacar las leyes que necesitamos”, aseguró.

El caso AFA

Bullrich también se refirió a las investigaciones sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Indicó que la Justicia “ya está avanzando rápido” y que existen causas abiertas tanto en Argentina como en Estados Unidos. “Hay investigaciones en marcha sobre préstamos a clubes y movimientos de dinero que deben ser esclarecidos”, agregó.