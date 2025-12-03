Milei celebró que LLA será la primera minoría en Diputados

El presidente Javier Milei celebró este martes que La Libertad Avanza (LLA) se convertirá en la primera minoría de la Cámara de Diputados cuando el Congreso se renueve el próximo 10 de diciembre. El cambio se dio tras la salida de tres legisladores de Unión por la Patria (UxP) y la incorporación del diputado Francisco Morchio al bloque oficialista.

“Primera minoría confirmado. VLLC! Fin”, escribió Milei en su cuenta de X, citando un mensaje del titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

El legislador también destacó la llegada de Morchio, proveniente del PRO, al señalar que su incorporación “fortalece el rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad”. Además, aseguró que este movimiento les permite “seguir impulsando con fuerza las ideas de la libertad”.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, la segunda fuerza contaba con 96 diputados, pero la decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de retirar a tres representantes para formar el bloque “Elijo Catamarca”, redujo ese número a 93. Con la incorporación de Morchio, LLA pasó de 94 a 95 integrantes, alcanzando así la primera minoría.

El oficialismo prevé mostrar su nueva posición este miércoles, cuando los 127 diputados electos presten juramento en la sesión preparatoria.