Milei celebró que LLA será la primera minoría en Diputados

El Gobierno negó una intervención de la AFA
Daniel Vitolo, titular de la IGJ, aseguró que el Poder Ejecutivo no analiza intervenir la AFA y pidió que el organismo cumpla los requisitos legales pendientes.
El presidente destacó el reacomodamiento parlamentario que dejará a La Libertad Avanza con el bloque más numeroso desde el 10 de diciembre.Política 03/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei celebró este martes que La Libertad Avanza (LLA) se convertirá en la primera minoría de la Cámara de Diputados cuando el Congreso se renueve el próximo 10 de diciembre. El cambio se dio tras la salida de tres legisladores de Unión por la Patria (UxP) y la incorporación del diputado Francisco Morchio al bloque oficialista.
“Primera minoría confirmado. VLLC! Fin”, escribió Milei en su cuenta de X, citando un mensaje del titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
El legislador también destacó la llegada de Morchio, proveniente del PRO, al señalar que su incorporación “fortalece el rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad”. Además, aseguró que este movimiento les permite “seguir impulsando con fuerza las ideas de la libertad”.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, la segunda fuerza contaba con 96 diputados, pero la decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de retirar a tres representantes para formar el bloque “Elijo Catamarca”, redujo ese número a 93. Con la incorporación de Morchio, LLA pasó de 94 a 95 integrantes, alcanzando así la primera minoría.
El oficialismo prevé mostrar su nueva posición este miércoles, cuando los 127 diputados electos presten juramento en la sesión preparatoria.
El ex senador del PRO confirmó que quiere postularse a presidente y aseguró que, aun sin chances electorales, busca “unir a los argentinos”. La decisión final, dijo, dependerá de su familia.
El ministro del Interior recibirá hoy al embajador Peter Lamelas en Balcarce 50, en el marco de los encuentros introductorios y de las negociaciones comerciales entre ambos países.
La secretaria general de la Presidencia busca ordenar el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, con apoyo de Patricia Bullrich, para disputar poder frente a Axel Kicillof en la provincia.
El Presidente tomó juramento a los nuevos oficiales en una breve ceremonia en Casa Rosada, acompañado por Patricia Bullrich en su última actividad como ministra de Seguridad.
Un abogado informó que su ex secretario privado llevaba valijas con dinero negro cada viernes a la residencia familiar, en lo que sería parte del esquema de sobornos investigado en la causa.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.