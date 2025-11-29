Paulón cuestiona el funcionamiento judicial y advierte un doble estándar

Advierten que el Gobierno busca romper sindicatos para avanzar con la reforma laboral
El diputado nacional Mario Manrique dijo que el plan libertario apunta a “debilitar al movimiento obrero”.
El diputado socialista Esteban Paulón señaló irregularidades en el avance de causas por presunta corrupción en el Gobierno nacional y afirmó que el acceso a información clave depende del “azar” del juzgado.Política 29/11/2025Oscar A Canavese
El diputado socialista Esteban Paulón volvió a cuestionar el funcionamiento del Poder Judicial en relación con las investigaciones por presunta corrupción que alcanzan al Gobierno nacional. En declaraciones radiales, aseguró que actualmente “depende el sorteo cómo te toca un juzgado: una causa puede avanzar o puede dormir”, al comparar la celeridad del expediente ANDIS con el estancamiento del caso Libra.
Paulón recordó que la causa que investiga presuntos sobreprecios y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad avanzó con rapidez en los últimos meses. Señaló que se preservaron pruebas, se identificó un entramado de irregularidades y destacó el “trabajo muy rápido y eficiente” del juez y del fiscal luego de que se conociera el audio filtrado que originó la denuncia.
El legislador contrastó ese escenario con la causa Libra, iniciada en febrero, que a su criterio “está completamente estancada”. Explicó que el Poder Ejecutivo mantiene la información central necesaria para el avance del expediente, en particular “el código alfanumérico de 47 dígitos” utilizado para concretar la operación con criptomonedas. “La comisión investigadora no lo pudo obtener. Es el Presidente quien debe responder, pero evidentemente no quiere dar ese dato”, sostuvo. Además, remarcó que tampoco fue citado a declarar y que un peritaje de sus dispositivos “podría resolver todo”.
Para Paulón, los hechos bajo análisis no son episodios aislados, sino parte de lo que definió como una “matriz conceptual” dentro del proyecto político de La Libertad Avanza. Mencionó denuncias vinculadas a retenciones salariales en PAMI al comienzo del mandato, supuestos cobros en dólares para gestionar reuniones con el Presidente y el uso de fondos de cooperación internacional para sobresueldos en el entonces Ministerio de Capital Humano.
El diputado también apuntó contra mecanismos que, según afirmó, favorecen encubrimientos. Citó el caso del empresario Mastro Pietro, presuntamente vinculado al lavado de activos investigado en ANDIS. Según su relato, el empresario habría sido advertido desde organismos oficiales sobre una orden de detención mientras hacía escala en Tucumán. “Llega más tarde a Buenos Aires, demora la llegada, y cuando ingresa nadie controla nada”, indicó. Posteriormente, Migraciones y la PSA argumentaron que la alerta se emitió fuera de tiempo.
Paulón sostuvo que estos hechos muestran un funcionamiento estatal que “termina encubriendo a los protagonistas” de los casos de corrupción y reforzó su señalamiento sobre la falta de avances en expedientes sensibles para el oficialismo.
El diputado nacional Mario Manrique dijo que el plan libertario apunta a “debilitar al movimiento obrero”.
La secretaria general de la Presidencia encabezará un congreso de La Libertad Avanza en el Hotel Provincial, en medio de gestos de distensión interna y negociaciones claves en Buenos Aires.
Victoria Villarruel encabezó la ceremonia con presencias del Gobierno nacional. La libertaria Lorena Villaverde no pudo asumir y su caso volvió a comisión.
El proyecto de Jorge Macri obtuvo 38 votos a favor y 21 en contra. Seguridad, Salud y Educación concentrarán más del 60% de los recursos previstos para el próximo año.
La Casa Rosada envió nuevas señales de distanciamiento hacia Claudio “Chiqui” Tapia y reforzó su respaldo a Juan Sebastián Verón en medio de la escalada por la sanción al presidente de Estudiantes.
El presidente Javier Milei no asistirá al sorteo del Mundial del 5 de diciembre en Washington. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante un comunicado oficial.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
El siniestro ocurrió pasada la medianoche cerca del acceso a Alcorta. Tres vehículos participaron del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales y una amplia intervención de los equipos de emergencia.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El equipo de Luis Zubeldía aplastó a San Pablo en el Maracaná y logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 con una actuación dominante ante el conjunto de Hernán Crespo.
La Municipalidad cerró el ciclo 2025 de los Talleres Deportivos con una jornada abierta en el Prado Español. Más de 300 vecinos participaron de las exhibiciones y actividades.