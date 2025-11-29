Paulón cuestiona el funcionamiento judicial y advierte un doble estándar

El diputado socialista Esteban Paulón volvió a cuestionar el funcionamiento del Poder Judicial en relación con las investigaciones por presunta corrupción que alcanzan al Gobierno nacional. En declaraciones radiales, aseguró que actualmente “depende el sorteo cómo te toca un juzgado: una causa puede avanzar o puede dormir”, al comparar la celeridad del expediente ANDIS con el estancamiento del caso Libra.

Paulón recordó que la causa que investiga presuntos sobreprecios y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad avanzó con rapidez en los últimos meses. Señaló que se preservaron pruebas, se identificó un entramado de irregularidades y destacó el “trabajo muy rápido y eficiente” del juez y del fiscal luego de que se conociera el audio filtrado que originó la denuncia.

El legislador contrastó ese escenario con la causa Libra, iniciada en febrero, que a su criterio “está completamente estancada”. Explicó que el Poder Ejecutivo mantiene la información central necesaria para el avance del expediente, en particular “el código alfanumérico de 47 dígitos” utilizado para concretar la operación con criptomonedas. “La comisión investigadora no lo pudo obtener. Es el Presidente quien debe responder, pero evidentemente no quiere dar ese dato”, sostuvo. Además, remarcó que tampoco fue citado a declarar y que un peritaje de sus dispositivos “podría resolver todo”.

Para Paulón, los hechos bajo análisis no son episodios aislados, sino parte de lo que definió como una “matriz conceptual” dentro del proyecto político de La Libertad Avanza. Mencionó denuncias vinculadas a retenciones salariales en PAMI al comienzo del mandato, supuestos cobros en dólares para gestionar reuniones con el Presidente y el uso de fondos de cooperación internacional para sobresueldos en el entonces Ministerio de Capital Humano.

El diputado también apuntó contra mecanismos que, según afirmó, favorecen encubrimientos. Citó el caso del empresario Mastro Pietro, presuntamente vinculado al lavado de activos investigado en ANDIS. Según su relato, el empresario habría sido advertido desde organismos oficiales sobre una orden de detención mientras hacía escala en Tucumán. “Llega más tarde a Buenos Aires, demora la llegada, y cuando ingresa nadie controla nada”, indicó. Posteriormente, Migraciones y la PSA argumentaron que la alerta se emitió fuera de tiempo.

Paulón sostuvo que estos hechos muestran un funcionamiento estatal que “termina encubriendo a los protagonistas” de los casos de corrupción y reforzó su señalamiento sobre la falta de avances en expedientes sensibles para el oficialismo.