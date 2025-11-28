Muestra final de los Talleres Deportivos reunió a más de 300 participantes

Recuperan una notebook robada tras una requisa en Villa Cañás
La policía secuestró una computadora denunciada como sustraída el 23 de octubre, luego de que una vecina la entregara de manera voluntaria durante un operativo ordenado por la Fiscalía.
La Municipalidad cerró el ciclo 2025 de los Talleres Deportivos con una jornada abierta en el Prado Español. Más de 300 vecinos participaron de las exhibiciones y actividades.
La muestra de cierre de los Talleres Deportivos Municipales 2025 se realizó ayer en el Predio del Prado Español, con la presencia del intendente Norberto “Tito” Gizzi e integrantes del Gabinete. La propuesta volvió a convocar a una amplia participación comunitaria, con más de 300 niños, niñas, jóvenes y adultos en escena.
Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de las demostraciones de Vóley —en sus categorías mayores, intermedio e infantiles—, Equinoterapia, Equitación recreativa, Ajedrez, Newcom, Yoga, Atletismo, Educación Física del Taller Protegido, Centros Barriales y las Colonias de Verano e Invierno de adultos mayores de PAMI.
Desde el Municipio destacaron el compromiso de quienes formaron parte de las actividades: “Agradecemos a todos los alumnos y profesores por ser parte de estas propuestas deportivas, como así también a las familias por su apoyo y acompañamiento durante todo el año”.
Los Talleres Deportivos Municipales se consolidan como un espacio de inclusión y participación para vecinos de todas las edades. A través de actividades recreativas y formativas, fomentan valores como el trabajo en equipo, el compromiso, el esfuerzo y el respeto, con el juego limpio como pilar fundamental.
