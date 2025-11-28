Toronto Raptors estira su racha y sorprende a toda la NBA

Toronto Raptors atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. En el Scotiabank Arena, el equipo dirigido por Darko Rajakovic volvió a celebrar tras vencer 97-95 a Indiana Pacers con un doble de Brandon Ingram a 0.6 segundos del final. Fue el noveno triunfo consecutivo y confirmó un arranque de temporada inesperadamente sólido.

Ingram, figura excluyente en este tramo, sumó 26 puntos y volvió a demostrar por qué es la principal referencia ofensiva del conjunto canadiense. Este fue el tercer tiro ganador de su carrera con un segundo o menos en el reloj, en su primera campaña con los Raptors. En lo que va de la temporada promedia 21.8 puntos, 5.9 rebotes y 3.7 asistencias.

Scottie Barnes, otra de las piezas clave del equipo, sostiene el nivel que lo llevó al All-Star: 19.5 puntos, 7.9 rebotes y 5 asistencias por partido. A ellos se suma RJ Barrett, ausente en los últimos encuentros por una molestia en la rodilla, y un grupo que acompaña con disciplina defensiva, destacándose acciones decisivas como el bloqueo de Jakob Poeltl a Pascal Siakam minutos antes del tiro final.

Los Raptors suman un registro de 12-1 en noviembre, la cuarta mejor racha de su historia. Sin embargo, el calendario ayudó: enfrentaron pocos rivales de peso y solo un equipo del Oeste. En los próximos días aparecerán desafíos mayores ante New York Knicks, Los Angeles Lakers y Boston Celtics, partidos que permitirán medir la verdadera profundidad del proyecto.

Detrás de este presente está la mano de Darko Rajakovic. El entrenador serbio, que asumió en 2023, consolidó un estilo inspirado en la escuela FIBA: movilidad constante sin balón, spacing ajustado y desarrollo de jóvenes. Su experiencia como asistente en Thunder, Suns y Grizzlies, sumada a una larga formación europea, empieza a dar resultados visibles en Toronto.

El vínculo entre Rajakovic e Ingram fue clave en el triunfo ante Indiana. “Esto es para lo que estoy acá”, dijo el alero tras su lanzamiento decisivo. El entrenador reforzó esa confianza: “Todos saben lo que Brandon aporta. No hay secretos”.

Mientras la temporada avanza, Toronto busca que esta sorprendente racha deje de ser una excepción y se transforme en una constante competitiva.