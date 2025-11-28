Estudiantes respaldó a Verón tras la dura sanción del Tribunal de Disciplina

Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
Estudiantes de La Plata salió a responder públicamente luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA oficializara las sanciones por el “pasillo de espaldas” realizado a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura 2025. La institución manifestó su respaldo absoluto a Juan Sebastián Verón, suspendido por seis meses, y a todos los jugadores involucrados.
La resolución disciplinaria contempla una suspensión de medio año para Verón “para toda actividad relacionada con el fútbol”, en el marco del artículo 12 del Código Disciplinario. Además, once futbolistas que participaron del gesto recibirán dos fechas de suspensión, que deberán cumplirse recién en el primer torneo oficial de 2026. A esto se suma una prohibición de tres meses para que Santiago Núñez ejerza la capitanía del equipo.
El Tribunal también dispuso una multa de 4.000 entradas para el club y abrió una investigación complementaria para determinar eventuales responsabilidades dentro de la Comisión Directiva.
En un comunicado difundido por redes sociales, Estudiantes informó que se encuentra “analizando en detalle la sanción recibida”, con el objetivo de “impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución”. En ese marco, la dirigencia remarcó su acompañamiento a Verón, a Núñez y al plantel profesional.
El episodio ocurrió en el Gigante de Arroyito, cuando los jugadores del Pincha se dieron vuelta y cruzaron los brazos durante el pasillo protocolar al flamante campeón Rosario Central, liderado por Ángel Di María. El gesto generó adhesiones y críticas en el ambiente futbolístico, lo que derivó en la intervención disciplinaria.
El presidente de Estudiantes habló por primera vez tras el castigo por el pasillo de espaldas y aseguró que hubo presiones indebidas hacia la institución y hacia su persona.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
El delantero francés anotó los cuatro goles del 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y protagonizó un cruce en conferencia al rechazar una pregunta sobre la “Mbappé dependencia”.
El arquero del Barcelona confesó que aún sufre las secuelas de la doble fractura de brazos que sufrió en 2008 y que, pese al dolor constante, continúa atajando en la élite.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.