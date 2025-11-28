Estudiantes respaldó a Verón tras la dura sanción del Tribunal de Disciplina

Estudiantes de La Plata salió a responder públicamente luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA oficializara las sanciones por el “pasillo de espaldas” realizado a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura 2025. La institución manifestó su respaldo absoluto a Juan Sebastián Verón, suspendido por seis meses, y a todos los jugadores involucrados.

La resolución disciplinaria contempla una suspensión de medio año para Verón “para toda actividad relacionada con el fútbol”, en el marco del artículo 12 del Código Disciplinario. Además, once futbolistas que participaron del gesto recibirán dos fechas de suspensión, que deberán cumplirse recién en el primer torneo oficial de 2026. A esto se suma una prohibición de tres meses para que Santiago Núñez ejerza la capitanía del equipo.

El Tribunal también dispuso una multa de 4.000 entradas para el club y abrió una investigación complementaria para determinar eventuales responsabilidades dentro de la Comisión Directiva.

En un comunicado difundido por redes sociales, Estudiantes informó que se encuentra “analizando en detalle la sanción recibida”, con el objetivo de “impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución”. En ese marco, la dirigencia remarcó su acompañamiento a Verón, a Núñez y al plantel profesional.

El episodio ocurrió en el Gigante de Arroyito, cuando los jugadores del Pincha se dieron vuelta y cruzaron los brazos durante el pasillo protocolar al flamante campeón Rosario Central, liderado por Ángel Di María. El gesto generó adhesiones y críticas en el ambiente futbolístico, lo que derivó en la intervención disciplinaria.