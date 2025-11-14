Cotización del dólar: cómo abrió el mercado este viernes

Dólar en calma durante el fin de semana
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
Mercados14/11/2025SOFIA ZANOTTI
El dólar comenzó este viernes 14 de noviembre con una actualización en sus principales cotizaciones, tanto en el circuito oficial como en el mercado paralelo. Según datos del Banco Nación y entidades financieras, la jornada abrió con valores estables y sin sobresaltos.
En el Banco Nación, el dólar oficial inició a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, mientras que en el mercado mayorista lo hizo en $1.395 y $1.405 respectivamente. Estos precios sirven como referencia para las operaciones del comercio exterior y para el sistema financiero.
En tanto, el promedio de los bancos para el público minorista se mantuvo en los mismos niveles del Nación, ubicándose en $1.380 para comprar y $1.430 para vender, según relevamientos del sector.
Por otro lado, el dólar blue abrió la rueda con una cotización de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, marcando una brecha moderada respecto del tipo de cambio oficial. Este valor es seguido de cerca por comerciantes y ahorristas ante su impacto en precios y expectativas inflacionarias.
El mercado cambiario continuará monitoreando la demanda de divisas, la evolución de los dólares financieros y las decisiones del Banco Central, en una semana marcada por la expectativa de nuevos anuncios económicos.
