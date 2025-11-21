Cómo operan los bancos, el dólar y la Bolsa este fin de semana largo

Cotización del dólar hoy: así abrió el mercado este jueves
El dólar oficial y el blue iniciaron la jornada sin cambios relevantes. Repasamos las cotizaciones de este jueves 20 de noviembre.
La actividad financiera estará limitada hasta el martes. No habrá operaciones oficiales con dólares y los bancos mantendrán solo servicios digitales. La Bolsa operará sin liquidación.
Durante el fin de semana extra largo que se extiende desde este viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, el funcionamiento del sistema financiero tendrá varias particularidades. Según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, se detallan los servicios disponibles y las restricciones previstas hasta la reapertura del martes 25.
En primer lugar, los bancos no brindarán atención al público y no realizarán operaciones en dólares ni en otros instrumentos oficiales. Las entidades mantendrán activos el homebanking y las aplicaciones móviles para efectuar transferencias, pagos y consultas. Los pagos con tarjeta de crédito quedarán registrados con fecha del martes 25. También funcionarán los cajeros automáticos, aunque sin posibilidad de operar divisas. La cotización oficial del dólar se mantendrá en los valores de cierre del Banco Nación: $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.
Las billeteras virtuales conservarán su funcionamiento habitual para pagos y cobros. Sin embargo, no permitirán operaciones financieras como depósitos a plazo ni compra o venta de dólares dentro del circuito oficial.
En cuanto al mercado cambiario, no habrá actividad formal hasta el martes. La única operatoria disponible será la del segmento paralelo, donde el último registro ubicó al dólar entre $1.405 y $1.425. En paralelo, los agentes de Bolsa podrán operar dólar MEP y Contado con Liquidación, ya que la actividad bursátil local estará habilitada.
La Bolsa de Comercio operará este viernes únicamente para negociación, sin concretar liquidaciones. Todas las operaciones programadas para esta jornada se trasladarán al martes 25 bajo modalidad T+1. Las cotizaciones de acciones y bonos serán las que definan el valor del dólar financiero, en correlación con lo que ocurra en los mercados internacionales.
El dólar MEP arranca la jornada en $1.440 y el CCL en $1.471, según datos de Agencia NA. El mercado sigue de cerca la evolución del blue y la demanda de dólares financieros.
El dólar oficial se mantiene estable en $1.500, mientras el mercado espera nuevos anuncios del ministro Luis Caputo y del asesor Federico Sturzenegger.
Tras el fortalecimiento político de Javier Milei, el mercado cambió de tono: subieron bonos y acciones, el tipo de cambio se estabilizó y volvió el apetito por emisiones corporativas. Analistas ponen el foco en la acumulación de reservas y la baja del riesgo país.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.