Cómo operan los bancos, el dólar y la Bolsa este fin de semana largo

Durante el fin de semana extra largo que se extiende desde este viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, el funcionamiento del sistema financiero tendrá varias particularidades. Según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, se detallan los servicios disponibles y las restricciones previstas hasta la reapertura del martes 25.

En primer lugar, los bancos no brindarán atención al público y no realizarán operaciones en dólares ni en otros instrumentos oficiales. Las entidades mantendrán activos el homebanking y las aplicaciones móviles para efectuar transferencias, pagos y consultas. Los pagos con tarjeta de crédito quedarán registrados con fecha del martes 25. También funcionarán los cajeros automáticos, aunque sin posibilidad de operar divisas. La cotización oficial del dólar se mantendrá en los valores de cierre del Banco Nación: $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las billeteras virtuales conservarán su funcionamiento habitual para pagos y cobros. Sin embargo, no permitirán operaciones financieras como depósitos a plazo ni compra o venta de dólares dentro del circuito oficial.

En cuanto al mercado cambiario, no habrá actividad formal hasta el martes. La única operatoria disponible será la del segmento paralelo, donde el último registro ubicó al dólar entre $1.405 y $1.425. En paralelo, los agentes de Bolsa podrán operar dólar MEP y Contado con Liquidación, ya que la actividad bursátil local estará habilitada.

La Bolsa de Comercio operará este viernes únicamente para negociación, sin concretar liquidaciones. Todas las operaciones programadas para esta jornada se trasladarán al martes 25 bajo modalidad T+1. Las cotizaciones de acciones y bonos serán las que definan el valor del dólar financiero, en correlación con lo que ocurra en los mercados internacionales.