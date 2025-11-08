Dólar en calma durante el fin de semana

Dólar hoy: cotizaciones y novedades económicas del 4 de noviembre
El dólar oficial se mantiene estable en $1.500, mientras el mercado espera nuevos anuncios del ministro Luis Caputo y del asesor Federico Sturzenegger.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.Mercados08/11/2025SOFIA ZANOTTI
Las principales referencias del dólar en Argentina —Blue, MEP y Contado con Liquidación (CCL)— se mantienen estables este sábado 8 de noviembre, replicando los valores de cierre del viernes.
Como sucede cada fin de semana, el mercado cambiario permanece inactivo, pero la expectativa se traslada al lunes, cuando volverán las operaciones y se pondrá a prueba la estabilidad lograda en los últimos días.
Cotizaciones de cierre (viernes 7 de noviembre)
Dólar Blue: $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
Dólar MEP: $1.478,30 compra / $1.481,70 venta.
Dólar CCL: $1.464,45 venta.
Dólar cripto: compra $1.471 / venta $1.460.
Dólar tarjeta: $1.878,50.
El dólar informal registró una baja de hasta $20 durante la última rueda, consolidando una tendencia descendente que lo alejó del pico de $1.550 alcanzado en octubre. Con este retroceso, la brecha con el oficial —que cotiza a $1.475 en el Banco Nación— se redujo notablemente, llegando incluso a ubicarse por debajo.
El MEP y el CCL también mostraron leves caídas y cerraron por debajo de los $1.500, reflejando un clima de mayor calma en los mercados financieros.
Qué se espera para el lunes
Analistas anticipan una apertura tranquila, con cotizaciones estables y sin señales de un cambio brusco en la tendencia. La estabilidad reciente se sostiene en parte por la intervención del Banco Central y un mayor control monetario.
El punto a seguir será el dólar Blue, cuyo comportamiento dependerá de la demanda en efectivo y de los movimientos del mercado informal tras el fin de semana.
Tras el fortalecimiento político de Javier Milei, el mercado cambió de tono: subieron bonos y acciones, el tipo de cambio se estabilizó y volvió el apetito por emisiones corporativas. Analistas ponen el foco en la acumulación de reservas y la baja del riesgo país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue de cerca la evolución del mercado cambiario mientras el dólar oficial abre a $1.465 y el blue se mantiene en $1.450.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.
El mercado reaccionó con fuerte optimismo tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza. El dólar bajó más de $100 y las acciones trepan hasta un 45% en Wall Street.
Los bancos privados ya comercializan la divisa a $ 1.420/25
