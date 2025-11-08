Dólar en calma durante el fin de semana

Las principales referencias del dólar en Argentina —Blue, MEP y Contado con Liquidación (CCL)— se mantienen estables este sábado 8 de noviembre, replicando los valores de cierre del viernes.

Como sucede cada fin de semana, el mercado cambiario permanece inactivo, pero la expectativa se traslada al lunes, cuando volverán las operaciones y se pondrá a prueba la estabilidad lograda en los últimos días.

Cotizaciones de cierre (viernes 7 de noviembre)

Dólar Blue: $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar MEP: $1.478,30 compra / $1.481,70 venta.

Dólar CCL: $1.464,45 venta.

Dólar cripto: compra $1.471 / venta $1.460.

Dólar tarjeta: $1.878,50.

El dólar informal registró una baja de hasta $20 durante la última rueda, consolidando una tendencia descendente que lo alejó del pico de $1.550 alcanzado en octubre. Con este retroceso, la brecha con el oficial —que cotiza a $1.475 en el Banco Nación— se redujo notablemente, llegando incluso a ubicarse por debajo.

El MEP y el CCL también mostraron leves caídas y cerraron por debajo de los $1.500, reflejando un clima de mayor calma en los mercados financieros.

Qué se espera para el lunes

Analistas anticipan una apertura tranquila, con cotizaciones estables y sin señales de un cambio brusco en la tendencia. La estabilidad reciente se sostiene en parte por la intervención del Banco Central y un mayor control monetario.

El punto a seguir será el dólar Blue, cuyo comportamiento dependerá de la demanda en efectivo y de los movimientos del mercado informal tras el fin de semana.