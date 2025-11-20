Cotización del dólar hoy: así abrió el mercado este jueves

Dólar blue y financieros: cómo abren las cotizaciones este miércoles
El dólar MEP arranca la jornada en $1.440 y el CCL en $1.471, según datos de Agencia NA. El mercado sigue de cerca la evolución del blue y la demanda de dólares financieros.
El dólar oficial y el blue iniciaron la jornada sin cambios relevantes. Repasamos las cotizaciones de este jueves 20 de noviembre.Mercados20/11/2025SOFIA ZANOTTI
El dólar abrió este jueves 20 de noviembre con estabilidad en sus principales segmentos, según datos informados por la Agencia Noticias Argentinas (NA) y distintas entidades financieras.
En el Banco Nación, la cotización oficial se mantiene en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, sin variaciones respecto del último cierre. En el mercado mayorista, el tipo de cambio opera en $1.390 y $1.400, en línea con el movimiento de las últimas jornadas.
El promedio de los bancos para operaciones minoristas refleja valores de $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, mientras que el dólar informal continúa operando con leves diferencias según el punto de venta.
En cuanto al mercado paralelo, el dólar blue se ofrece a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, de acuerdo con el relevamiento de NA. Por el momento, la brecha cambiaria se mantiene estable y sin sobresaltos, a la espera de la evolución de la demanda hacia el cierre del día.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El dólar oficial se mantiene estable en $1.500, mientras el mercado espera nuevos anuncios del ministro Luis Caputo y del asesor Federico Sturzenegger.
Tras el fortalecimiento político de Javier Milei, el mercado cambió de tono: subieron bonos y acciones, el tipo de cambio se estabilizó y volvió el apetito por emisiones corporativas. Analistas ponen el foco en la acumulación de reservas y la baja del riesgo país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue de cerca la evolución del mercado cambiario mientras el dólar oficial abre a $1.465 y el blue se mantiene en $1.450.
