Cotización del dólar hoy: así abrió el mercado este jueves

El dólar abrió este jueves 20 de noviembre con estabilidad en sus principales segmentos, según datos informados por la Agencia Noticias Argentinas (NA) y distintas entidades financieras.

En el Banco Nación, la cotización oficial se mantiene en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, sin variaciones respecto del último cierre. En el mercado mayorista, el tipo de cambio opera en $1.390 y $1.400, en línea con el movimiento de las últimas jornadas.

El promedio de los bancos para operaciones minoristas refleja valores de $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, mientras que el dólar informal continúa operando con leves diferencias según el punto de venta.

En cuanto al mercado paralelo, el dólar blue se ofrece a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, de acuerdo con el relevamiento de NA. Por el momento, la brecha cambiaria se mantiene estable y sin sobresaltos, a la espera de la evolución de la demanda hacia el cierre del día.