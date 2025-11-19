Dólar blue y financieros: cómo abren las cotizaciones este miércoles

Este miércoles 19 de noviembre, el mercado cambiario vuelve a estar en el centro de la escena. De acuerdo con un relevamiento de Noticias Argentinas, el dólar MEP abre la jornada a $1.440, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) inicia operaciones en $1.471.

Las miradas también apuntan al comportamiento del dólar blue, cuya cotización define parte del pulso financiero diario. Aunque la apertura todavía no mostró variaciones significativas, operadores del sector anticipan que la demanda podría incrementarse en las próximas horas, especialmente en un contexto de marcada volatilidad.

Analistas explican que los movimientos del MEP y el CCL son seguidos de cerca por empresas y pequeños ahorristas que buscan alternativas ante la incertidumbre cambiaria. Estos valores funcionan como referencia para medir la tensión del mercado y anticipar posibles saltos en las cotizaciones libres.

Con un escenario económico todavía sensible, el dólar blue continúa siendo una de las variables más consultadas por el público. La jornada se desarrolla con la expectativa puesta en cómo evolucionarán los tipos de cambio paralelos y financieros.