Dólar blue y financieros: cómo abren las cotizaciones este miércoles

Cotización del dólar: cómo abrió el mercado este viernes
El dólar oficial y el blue iniciaron la jornada con leves movimientos. Conocé los valores de apertura en bancos, mercados mayoristas y el paralelo.
El dólar MEP arranca la jornada en $1.440 y el CCL en $1.471, según datos de Agencia NA. El mercado sigue de cerca la evolución del blue y la demanda de dólares financieros.Mercados19/11/2025SOFIA ZANOTTI
Este miércoles 19 de noviembre, el mercado cambiario vuelve a estar en el centro de la escena. De acuerdo con un relevamiento de Noticias Argentinas, el dólar MEP abre la jornada a $1.440, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) inicia operaciones en $1.471.
Las miradas también apuntan al comportamiento del dólar blue, cuya cotización define parte del pulso financiero diario. Aunque la apertura todavía no mostró variaciones significativas, operadores del sector anticipan que la demanda podría incrementarse en las próximas horas, especialmente en un contexto de marcada volatilidad.
Analistas explican que los movimientos del MEP y el CCL son seguidos de cerca por empresas y pequeños ahorristas que buscan alternativas ante la incertidumbre cambiaria. Estos valores funcionan como referencia para medir la tensión del mercado y anticipar posibles saltos en las cotizaciones libres.
Con un escenario económico todavía sensible, el dólar blue continúa siendo una de las variables más consultadas por el público. La jornada se desarrolla con la expectativa puesta en cómo evolucionarán los tipos de cambio paralelos y financieros.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El dólar oficial se mantiene estable en $1.500, mientras el mercado espera nuevos anuncios del ministro Luis Caputo y del asesor Federico Sturzenegger.
Tras el fortalecimiento político de Javier Milei, el mercado cambió de tono: subieron bonos y acciones, el tipo de cambio se estabilizó y volvió el apetito por emisiones corporativas. Analistas ponen el foco en la acumulación de reservas y la baja del riesgo país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue de cerca la evolución del mercado cambiario mientras el dólar oficial abre a $1.465 y el blue se mantiene en $1.450.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.
