Denuncia millonaria involucra a Nicolás Payarola y alcanza a Wanda Nara

El escándalo en torno a la figura de Nicolás Payarola sumó este jueves un nuevo capítulo, luego de que el abogado fuera detenido en su domicilio de Nordelta en el marco de una causa por presuntas estafas y otros delitos. La situación también impacta en Wanda Nara, a raíz de un reclamo económico presentado por dos profesionales del derecho.

Entre las denunciantes se encuentran la concejal de San Isidro, Macarena Posse, y la abogada Marcela de Leonardis, integrantes de un estudio especializado en cuestiones de familia y división de bienes. Ambas afirmaron haber sido contratadas por Payarola para asesorar a Wanda Nara en el proceso judicial que mantiene con Mauro Icardi.

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las letradas sostienen que Payarola falsificó la firma de la conductora en el contrato de honorarios, documento clave para iniciar su intervención en la causa.

Antes de aceptar el trabajo, Posse y De Leonardis habían exigido que Wanda Nara firmara un acuerdo con una cláusula específica: si la mediática decidía revocar el patrocinio legal antes del primer año calendario, debía abonar 600 mil dólares en concepto de honorarios. El monto se elevaba a 800 mil dólares pasado ese período, según lo estipulado.

La existencia y condiciones de ese contrato fueron explicadas meses atrás por el periodista Martín Candalaft, quien detalló que el estudio no cobraría honorarios tradicionales sino un acuerdo fijado por porcentaje de los activos en disputa.

Aunque la denuncia penal está dirigida exclusivamente contra Payarola, el estudio también reclama a Wanda Nara el pago de los 600 mil dólares por presunto incumplimiento del acuerdo de representación.

El caso sigue su curso judicial mientras se define la situación procesal del abogado detenido y se evalúan las responsabilidades civiles y contractuales derivadas del conflicto.