Qué necesita River para llegar a la Copa Libertadores 2026

La caída de Lanús ante Tigre en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 dejó a River sin una de las últimas alternativas que mantenía para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Marcelo Gallardo, que cerró la temporada en zona de Copa Sudamericana en la tabla anual y quedó eliminado frente a Racing en el Clausura, aún conserva una posibilidad, aunque ya no depende de sí mismo.

La única vía disponible para el Millonario es que Boca o Argentinos Juniors se consagren campeones del Torneo Clausura. Ambos se enfrentarán el próximo fin de semana, por lo que, terminado ese duelo, solo uno quedará en carrera para favorecer a River.

En caso de que alguno de ellos levante el título, River se asegurará un cupo en la Fase 2 de la Libertadores. Esa instancia de repechaje es exigente: el equipo deberá superar dos cruces directos para acceder a la fase de grupos. Si cae en la primera llave, quedará sin competencias internacionales; si pierde en la segunda, irá a la Sudamericana.

El escenario se había abierto brevemente con la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana, ya que si el Granate también obtenía el Clausura, River accedía automáticamente al torneo continental. Sin embargo, la derrota ante Tigre dejó sin efecto esa posibilidad.

Para completar un cuadro desfavorable, Rosario Central —otro club que podía influir en el reparto de cupos— fue eliminado por Estudiantes, lo que terminó de reducir las alternativas.

Hoy, en Núñez solo queda esperar. River ya no tiene margen deportivo y depende exclusivamente de un campeón ajeno para seguir con vida rumbo a la Libertadores 2026.