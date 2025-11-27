Qué necesita River para llegar a la Copa Libertadores 2026

Laucha Acosta se retiró del fútbol: adiós al jugador más ganador de Lanús
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.Deportes27/11/2025GASTON PAROLA
La caída de Lanús ante Tigre en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 dejó a River sin una de las últimas alternativas que mantenía para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Marcelo Gallardo, que cerró la temporada en zona de Copa Sudamericana en la tabla anual y quedó eliminado frente a Racing en el Clausura, aún conserva una posibilidad, aunque ya no depende de sí mismo.
La única vía disponible para el Millonario es que Boca o Argentinos Juniors se consagren campeones del Torneo Clausura. Ambos se enfrentarán el próximo fin de semana, por lo que, terminado ese duelo, solo uno quedará en carrera para favorecer a River.
En caso de que alguno de ellos levante el título, River se asegurará un cupo en la Fase 2 de la Libertadores. Esa instancia de repechaje es exigente: el equipo deberá superar dos cruces directos para acceder a la fase de grupos. Si cae en la primera llave, quedará sin competencias internacionales; si pierde en la segunda, irá a la Sudamericana.
El escenario se había abierto brevemente con la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana, ya que si el Granate también obtenía el Clausura, River accedía automáticamente al torneo continental. Sin embargo, la derrota ante Tigre dejó sin efecto esa posibilidad.
Para completar un cuadro desfavorable, Rosario Central —otro club que podía influir en el reparto de cupos— fue eliminado por Estudiantes, lo que terminó de reducir las alternativas.
Hoy, en Núñez solo queda esperar. River ya no tiene margen deportivo y depende exclusivamente de un campeón ajeno para seguir con vida rumbo a la Libertadores 2026.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
El francés convirtió cuatro goles ante Olympiakos por Champions y alcanzó una marca que solo tenían Di Stéfano, Puskás y Cristiano Ronaldo.
El Tribunal de Disciplina decidió no multar a los futbolistas que se dieron vuelta en el pasillo. El descargo del club señaló que la decisión fue impulsada por Juan Sebastián Verón.
Aficionados del Mengao se subieron al colectivo del plantel cuando el equipo partía hacia Lima para disputar la final de la Copa Libertadores. El episodio dejó sorpresa y risas dentro del grupo.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.
El equipo de Luis Enrique enfrenta este miércoles a los Spurs por la quinta fecha de la fase de liga. El partido se juega en el Parque de los Príncipes y será transmitido por Disney+ Premium.
Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima por una final de Copa Libertadores que promete marcar época: habrá nuevo tetracampeón brasileño y un duelo táctico con aroma a Champions.
La nueva dirigencia deberá definir el futuro del área que hoy lideran Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, en medio del desgaste deportivo y la continuidad ratificada de Marcelo Gallardo.
La Selección integra el Bombo 1 y ya conoce cómo será el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La FIFA detalló el procedimiento y una novedad que podría modificar el camino albiceleste.
Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.