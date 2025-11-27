Lando Norris llega a Qatar con chances firmes de ser campeón

La recta final del campeonato mundial de Fórmula 1 2025 mantiene la expectativa intacta. La doble descalificación de los McLaren en Las Vegas y el triunfo contundente de Max Verstappen con Red Bull reabrieron la pelea por el título, aunque Lando Norris sigue al frente y con posibilidades concretas de definir el torneo este fin de semana en Qatar.

Después del GP en Estados Unidos, la tabla de pilotos quedó así: Norris lidera con 390 puntos, mientras que Oscar Piastri y Max Verstappen comparten el segundo lugar con 366 unidades. El australiano de McLaren ocupa ese puesto por cantidad de victorias (7 contra 6 del neerlandés).

En total quedan 58 puntos en juego, divididos entre el Sprint del sábado (8 al ganador) y los 25 que entregará el Gran Premio del domingo. Los últimos 25 se disputarán en Abu Dhabi.

¿Qué necesita Lando Norris para consagrarse campeón en Qatar?

El piloto de McLaren será campeón este fin de semana si se da alguno de estos escenarios:

Suma dos puntos más que Piastri y Verstappen entre Sprint y GP, o uno más en caso de ganar el domingo.

Finaliza 8.º o mejor el domingo, siempre por delante de sus rivales, y sin quedar por detrás de ellos en el Sprint.

Termina al menos 6.º en el Sprint y gana el GP.

Gana el Sprint y luego llega por delante de Piastri y Verstappen en el GP.

Gana el GP y ni Verstappen ni Piastri ganan el Sprint, o bien si quien gane el Sprint no logra ser segundo el domingo.

Con estos cálculos, la definición del campeonato promete un fin de semana cargado de estrategia, presión y velocidad en el circuito de Lusail.