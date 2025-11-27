Cronograma y árbitros confirmados para los cuartos del Clausura 2025

La Liga Profesional de Fútbol publicó este miércoles el cronograma oficial y las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1° de diciembre.

La actividad comenzará el sábado por la noche en el estadio Madre de Ciudades, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes a las 21.30. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, con Silvio Trucco a cargo del VAR. El Pincha, que podrá llevar público visitante, aguarda además la resolución del Tribunal de Disciplina tras el descargo por el polémico pasillo realizado ante Rosario Central.

El domingo a las 18.30, Boca será anfitrión de Argentinos Juniors en La Bombonera. El conjunto dirigido por Diego Martínez llega con una racha de cinco triunfos consecutivos, mientras que el Bicho viene de una importante victoria ante Vélez. Fernando Echenique será el árbitro principal y Lucas Novelli estará en el VAR.

La jornada del lunes abrirá a las 17 con Barracas Central frente a Gimnasia de La Plata. Hernán Mastrángelo será el juez en el campo y Jorge Baliño manejará la asistencia tecnológica desde Ezeiza.

Finalmente, a las 21.30 se cerrará la fase con el duelo entre Racing y Tigre en el Cilindro de Avellaneda. La Academia eliminó a River en la instancia anterior, mientras que el Matador llega de vencer a Lanús en La Fortaleza. Andrés Merlos impartirá justicia y Pablo Dóvalo estará en el VAR.

Programación completa

Sábado 29 de noviembre



21.30 | Central Córdoba (SE) vs. Estudiantes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistentes: Pablo González e Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre



18.30 | Boca vs. Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique

Asistentes: Gabriel Chade y Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1° de diciembre



17.00 | Barracas Central vs. Gimnasia LP

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21.30 | Racing vs. Tigre

Árbitro: Andrés Merlos

Asistentes: Pablo Acevedo y Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi