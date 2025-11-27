Mbappé se une a un exclusivo club goleador del Real Madrid

El francés convirtió cuatro goles ante Olympiakos por Champions y alcanzó una marca que solo tenían Di Stéfano, Puskás y Cristiano Ronaldo.

Deportes27/11/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
Kylian Mbappé volvió a demostrar su peso en el Real Madrid con una actuación sobresaliente en la victoria 4-3 frente a Olympiakos, por la quinta fecha de la Champions League. El delantero anotó los cuatro tantos del equipo en Grecia y se metió en una lista histórica reservada para leyendas del club.

Con este póker, Mbappé se convirtió en el cuarto futbolista del Merengue en marcar cuatro goles en un mismo partido del certamen continental. Hasta ahora, ese logro solo había sido alcanzado por Alfredo Di Stéfano —en dos ocasiones—, Ferenc Puskás —también por duplicado— y Cristiano Ronaldo.

El francés resolvió el encuentro en apenas minutos: marcó tres goles entre el minuto 22 y el 29 del primer tiempo, firmando el segundo triplete más rápido en la historia del torneo, solo superado por el de Mohamed Salah ante Rangers en 2022.

Con este triunfo, Real Madrid acumula su cuarta victoria consecutiva y vuelve a ubicarse en zona de clasificación directa a octavos de final. El grupo es liderado por Arsenal, el único equipo con puntaje ideal tras cinco jornadas.

