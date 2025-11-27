Hinchas de Flamengo irrumpieron en el micro rumbo a la final

Laucha Acosta se retiró del fútbol: adiós al jugador más ganador de Lanús
Aficionados del Mengao se subieron al colectivo del plantel cuando el equipo partía hacia Lima para disputar la final de la Copa Libertadores. El episodio dejó sorpresa y risas dentro del grupo.
Flamengo vivió un momento tan inesperado como festivo en la antesala de la final de la Copa Libertadores. Mientras el plantel se dirigía hacia el aeropuerto de Galeão para viajar a Lima, un grupo de hinchas rodeó el micro y logró ingresar al vehículo en medio de un clima de absoluta euforia.
La delegación partía rumbo a la capital peruana para enfrentar a Palmeiras, rival con el que reeditará la definición de 2021, ganada por el conjunto paulista en Montevideo. Durante el trayecto, los simpatizantes aprovecharon una detención del ómnibus para acercarse a sus ídolos y expresar su apoyo antes del viaje.
Entre empujones, cantos y la adrenalina típica de una final, varios aficionados abrieron la salida del techo del micro y se metieron en el interior. Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, mostraron la sorpresa y las risas de los jugadores ante la irrupción, en un ambiente que combinó desorden y entusiasmo.
Uno de los hinchas se dirigió especialmente a Guillermo Varela, a quien le aseguró que “iba a dar una asistencia” en la final. El lateral uruguayo reaccionó con humor y celebró la arenga del seguidor. Más tarde, compartió un mensaje en sus redes resaltando la energía del momento: “Todo el mundo necesita experimentar estos momentos. ¡Qué locura mi Flamengo!”.
El episodio reflejó el fervor con el que los hinchas del Mengao viven cada instancia decisiva, a días de una final que promete un marco imponente en Lima.
