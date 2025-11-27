Provincia y Nación incineraron más de 500 kilos de marihuana en Santa Fe

El Gobierno de la provincia de Santa Fe y Gendarmería Nacional llevaron adelante este miércoles la incineración de más de 500 kilos de marihuana, en un procedimiento realizado en el Crematorio Municipal de la ciudad capital. El material había sido incautado por la Policía de Investigaciones (PDI) durante una serie de allanamientos vinculados al homicidio de Walter Paglia.

La coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, explicó que la quema se desarrolló “en el marco del plan del Ministerio de Justicia y Seguridad, siguiendo las directrices del ministro Pablo Cococcioni y del gobernador”. La funcionaria destacó que la droga secuestrada constituye “el mayor decomiso en lo que va del año”.

El hallazgo ocurrió el 19 de julio, cuando, bajo las órdenes del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, se ejecutaron distintos operativos para dar con el autor del homicidio ocurrido el 13 de junio. En una vivienda de calle Europa 8400, los agentes de la PDI encontraron 714 panes de marihuana, con un peso total aproximado de 512 kilos.

Carrizo señaló que debido al volumen del material incautado, la causa pasó a la órbita de la Fiscalía Federal, por lo cual la incineración se efectuó en conjunto con Gendarmería. También estuvieron presentes en el procedimiento la subdirectora de la PDI, Eva Cainelli, y el jefe de la Región 1, Claudio Silva.