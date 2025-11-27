Tigre dio el golpe y enfrentará a Racing en cuartos

Cuartos de la Liga Argentina 2025: fechas, cruces y sedes
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El Matador venció 1-0 a Lanús en el Sur y se quedó con el último lugar entre los ocho mejores del Torneo Clausura 2025. El Granate llegó tras celebrar la Sudamericana, pero no pudo extender su envión.Deportes27/11/2025GASTON PAROLA
Tigre consiguió este miércoles el último pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 al derrotar 1-0 a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El encuentro se jugó pocas horas después de que el Granate celebrara con su gente la reciente consagración en la Copa Sudamericana, un clima festivo que acompañó toda la previa.
El partido se abrió al inicio del segundo tiempo, cuando David Romero aprovechó un espacio en el área y definió con precisión para poner en ventaja al Matador. Con el 1-0, Tigre logró cortar la supremacía local y obligó a Lanús a adelantarse en busca del empate.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski tuvo su chance más clara en los pies de Rodrigo Castillo, quien marcó tras un error de Felipe Zenobio. Sin embargo, el árbitro Leandro Rey Hilfer, a instancias del VAR, anuló la acción por mano del delantero.
Pese al esfuerzo y al clima festivo en las tribunas, Lanús no pudo revertir el marcador. Tigre sostuvo la ventaja y aseguró su clasificación, convirtiéndose en rival de Racing en el Cilindro de Avellaneda, donde ya había ganado por 2-1 en la quinta fecha.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.
