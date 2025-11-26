Definidos los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.

Deportes26/11/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
Futbol Tapa (2)

La Liga Profesional de Fútbol oficializó este miércoles la agenda completa de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Los encuentros se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, distribuidos en tres jornadas clave para definir a los semifinalistas del certamen.

La actividad comenzará el sábado 29, a las 21.30, con el cruce entre Central Córdoba (4A) y Estudiantes (8A), en el primer duelo eliminatorio.

El domingo 30, desde las 18.30, será el turno de uno de los partidos más convocantes: Boca (1A) recibirá a Argentinos Juniors (5B) en La Bombonera, en busca de un lugar entre los cuatro mejores.

La fecha se completará el lunes 1 de diciembre, con dos encuentros:

17.00 | Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B)
21.30 | Racing (3A) vs. Lanús (2B) o Tigre (7A), según el resultado pendiente para confirmar al rival de la Academia.

Con el cuadro definido y los horarios oficializados, los equipos ultiman detalles para afrontar una instancia decisiva del torneo local, donde cada partido será a eliminación directa y cualquier error puede marcar la diferencia.

Te puede interesar
Lo más visto
PP6QH7JFWFHYNG3HPQX57TZJVA

Detectan las zonas de Argentina con mayor arsénico en el agua

SOFIA ZANOTTI
Salud25/11/2025

Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.

Y7XJN5FT4ZGH3JBVMVZLTVDG6U

Los perros de Chernóbil desarrollaron más de 390 genes diferentes y muestran una sorprendente resistencia al cáncer

LORENA ACOSTA
Internacionales25/11/2025

Un nuevo estudio científico volvió a encender el interés mundial sobre la fauna que habita la zona de exclusión de Chernóbil. Esta vez, la atención está puesta en los perros que viven alrededor de la central nuclear, cuyo ADN revela que la radiación, el aislamiento y la selección natural produjeron una población genéticamente única.

Boletín de noticias