Definidos los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

McGregor reveló una terapia extrema con ibogaína en México
El excampeón de la UFC contó que vivió “su propia muerte” durante un tratamiento psicodélico en Tijuana y afirmó que la experiencia transformó su vida y la de su familia.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.
La Liga Profesional de Fútbol oficializó este miércoles la agenda completa de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Los encuentros se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, distribuidos en tres jornadas clave para definir a los semifinalistas del certamen.
La actividad comenzará el sábado 29, a las 21.30, con el cruce entre Central Córdoba (4A) y Estudiantes (8A), en el primer duelo eliminatorio.
El domingo 30, desde las 18.30, será el turno de uno de los partidos más convocantes: Boca (1A) recibirá a Argentinos Juniors (5B) en La Bombonera, en busca de un lugar entre los cuatro mejores.
La fecha se completará el lunes 1 de diciembre, con dos encuentros:
17.00 | Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B)
21.30 | Racing (3A) vs. Lanús (2B) o Tigre (7A), según el resultado pendiente para confirmar al rival de la Academia.
Con el cuadro definido y los horarios oficializados, los equipos ultiman detalles para afrontar una instancia decisiva del torneo local, donde cada partido será a eliminación directa y cualquier error puede marcar la diferencia.
