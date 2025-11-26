Ruta 34: detienen a un conductor con drogas y su hija menor a bordo

El operativo se realizó en el kilómetro 199 de la Ruta Nacional 34. El hombre transportaba a su hija de 5 años y una carga millonaria de estupefacientes.

Policiales 26/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
585041189_18068548442377787_2862043250620952493_n

Un operativo de control vehicular realizado en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 199, terminó con la detención de un hombre que viajaba acompañado por su hija de 5 años y trasladaba una importante cantidad de drogas.
584031842_18068548454377787_6835127657250949015_n

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Guardia Provincial UOR2 de Rafaela, quienes detuvieron la marcha de un Chevrolet Tracker blanco conducido por R. B. D. Durante la fiscalización, el conductor no presentó la documentación del vehículo, por lo que se inició la verificación de guarismos de chasis y motor.

En medio de la inspección, los efectivos localizaron una bolsa plástica sellada debajo del asiento del conductor. En su interior había sustancias que presumiblemente correspondían a diferentes tipos de estupefacientes. Ante esta situación, se dio intervención al Auxiliar Fiscal, quien ordenó solicitar una orden de allanamiento del vehículo y convocar a la División Microtráfico – Distrito Rafaela.
588068319_18068548433377787_2508619775053261705_n

La requisa confirmó el hallazgo de una carga millonaria, compuesta por:

563 dosis de pastillas de éxtasis
70 troqueles de LSD
200 gramos de cristal (MDMA)
320 gramos de ketamina
$117.000
USD 400
Tres teléfonos celulares
El vehículo Chevrolet Tracker
El conductor quedó detenido y fue trasladado, junto con los elementos secuestrados, a la sede de Microtráfico Rafaela, donde se realizaron las pruebas de campo y las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la niña de 5 años fue entregada a su progenitora para su resguardo y contención.
El operativo permitió desarticular un significativo traslado de drogas en la zona y destacó el trabajo coordinado entre la Guardia Provincial, el Auxiliar Fiscal y la División Microtráfico Rafaela.

