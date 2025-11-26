Llega a Venado Tuerto la carrera de Agronomía de la UNR

Ruta 33: Vialidad Nacional avanza con trabajos entre Elortondo y Murphy
Los arreglos forman parte de un plan de bacheo que se extiende desde Zavalla hasta Rufino, con distintos frentes activos en la región.
La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.Regionales26/11/2025LORENA ACOSTA
Un avance clave para la educación superior en el sur santafesino
Venado Tuerto confirmó este martes un hecho trascendental: la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzará a dictarse por primera vez en la ciudad. El anuncio se formalizó en Rosario durante una reunión entre el intendente Leonel Chiarella; el rector de la UNR, Franco Bartolacci; el decano de Ciencias Agrarias, Pablo Palazzesi; el vicedecano, Santiago Dearma; y autoridades de la Escuela Salesiana, que cederá sus instalaciones para las prácticas de campo.
El encuentro también contó con la participación de la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Mirian Carabajal, y la directora de Educación, Gisela Pouillastrou.
Chiarella destacó que esta apertura “marca un antes y un después” para Venado Tuerto y toda la región, ya que permitirá que jóvenes del sur santafesino accedan a una formación universitaria estratégica “sin necesidad de dejar su ciudad”. Agradeció especialmente a la firma Venturino SA y a Ricardo Venturino “por apostar al trabajo conjunto entre lo público y lo privado”.
La UNR refuerza su presencia territorial
Para el rector Franco Bartolacci, la llegada de la carrera representa “una oportunidad histórica”, alineada con el objetivo de la Universidad Nacional de Rosario de expandir su presencia en el territorio. “Decisiones como estas abren puertas reales. Permiten que alguien empiece, termine una carrera y pueda proyectar su futuro sin migrar”, remarcó.
Desde la Facultad de Ciencias Agrarias, el decano Palazzesi subrayó que esta iniciativa promueve un acceso más equitativo a la educación pública. El vicedecano Dearma, nacido en Venado Tuerto, valoró la posibilidad de fortalecer el vínculo académico con instituciones y graduados de la región.
Dónde se dictará la carrera
El acuerdo establece que:
Las clases teóricas se dictarán en el Distrito E, el espacio educativo municipal que será acondicionado especialmente.
Las prácticas profesionales se realizarán en el predio de la Escuela Salesiana, de larga trayectoria en formación técnica y agrícola.
La coordinación académica estará a cargo de la UNR y el Municipio, garantizando accesibilidad y presencia territorial.
Preinscripción y pasos a seguir
El formulario de preinscripción estará disponible desde el 26 de noviembre en la web oficial del Municipio:
👉 www.venadotuerto.gob.ar/agronomia
La inscripción definitiva y la jornada de ambientación universitaria serán organizadas por la UNR, con acompañamiento del Municipio, en las instalaciones de la Escuela Salesiana.
Los arreglos forman parte de un plan de bacheo que se extiende desde Zavalla hasta Rufino, con distintos frentes activos en la región.
Un camión que viajaba desde Venado Tuerto se prendió fuego este jueves en La Paz. Las pérdidas fueron totales, pero no hubo heridos.
El concejal Mauricio Maroevich denunció ante el MPA un canal con casi 180 jóvenes donde se comparten y organizan peleas entre adolescentes de Casilda y la región.
La Comuna colocó nuevos recipientes para residuos en distintos barrios, a partir de un relevamiento realizado junto a los Consejos de la Niñez de las escuelas locales.
La actividad será este viernes 28 en el Parque Español, con muestras, diplomas, gastronomía y un cierre musical a cargo del artista local Rubén Moreno.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
El Tesorero de la AFA respondió con un mensaje enigmático al gesto de Estudiantes, que dio la espalda en el pasillo a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina pidió descargos.
Los Blues y el conjunto catalán se enfrentan hoy en Londres con el objetivo de sumar tres puntos y acercarse a la clasificación a octavos de final.
Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.
El Lobo se impuso 2-1 en Santa Fe con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez. Ahora enfrentará a Barracas Central en los cuartos de final.
El equipo de Insúa ganó 1-0 en el Guillermo Laza con un gol agónico de Nicolás Blandi, tras jugar más de media hora con un hombre menos. Ahora espera por Unión o Gimnasia.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.