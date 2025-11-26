Llega a Venado Tuerto la carrera de Agronomía de la UNR

Un avance clave para la educación superior en el sur santafesino

Venado Tuerto confirmó este martes un hecho trascendental: la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzará a dictarse por primera vez en la ciudad. El anuncio se formalizó en Rosario durante una reunión entre el intendente Leonel Chiarella; el rector de la UNR, Franco Bartolacci; el decano de Ciencias Agrarias, Pablo Palazzesi; el vicedecano, Santiago Dearma; y autoridades de la Escuela Salesiana, que cederá sus instalaciones para las prácticas de campo.

El encuentro también contó con la participación de la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Mirian Carabajal, y la directora de Educación, Gisela Pouillastrou.

Chiarella destacó que esta apertura “marca un antes y un después” para Venado Tuerto y toda la región, ya que permitirá que jóvenes del sur santafesino accedan a una formación universitaria estratégica “sin necesidad de dejar su ciudad”. Agradeció especialmente a la firma Venturino SA y a Ricardo Venturino “por apostar al trabajo conjunto entre lo público y lo privado”.

La UNR refuerza su presencia territorial

Para el rector Franco Bartolacci, la llegada de la carrera representa “una oportunidad histórica”, alineada con el objetivo de la Universidad Nacional de Rosario de expandir su presencia en el territorio. “Decisiones como estas abren puertas reales. Permiten que alguien empiece, termine una carrera y pueda proyectar su futuro sin migrar”, remarcó.

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias, el decano Palazzesi subrayó que esta iniciativa promueve un acceso más equitativo a la educación pública. El vicedecano Dearma, nacido en Venado Tuerto, valoró la posibilidad de fortalecer el vínculo académico con instituciones y graduados de la región.

Dónde se dictará la carrera

El acuerdo establece que:

Las clases teóricas se dictarán en el Distrito E, el espacio educativo municipal que será acondicionado especialmente.

Las prácticas profesionales se realizarán en el predio de la Escuela Salesiana, de larga trayectoria en formación técnica y agrícola.

La coordinación académica estará a cargo de la UNR y el Municipio, garantizando accesibilidad y presencia territorial.

Preinscripción y pasos a seguir

El formulario de preinscripción estará disponible desde el 26 de noviembre en la web oficial del Municipio:

👉 www.venadotuerto.gob.ar/agronomia

La inscripción definitiva y la jornada de ambientación universitaria serán organizadas por la UNR, con acompañamiento del Municipio, en las instalaciones de la Escuela Salesiana.