Conductor murió tras descompensarse en la Ruta 33

Un hombre que conducía una camioneta murió este lunes por la mañana luego de sufrir una descompensación mientras circulaba por la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 643, en jurisdicción de Murphy. El vehículo terminó detenido a un costado de la calzada y no se registraron otros rodados involucrados.

Automovilistas que pasaban por el lugar advirtieron la situación y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. También iniciaron las primeras maniobras de asistencia hasta la llegada del personal especializado. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible reanimarlo y el fallecimiento fue constatado en el lugar.

Según las primeras informaciones policiales, el episodio no estaría vinculado a un siniestro vial tradicional, ya que no se hallaron signos de impacto ni participación de terceros. La principal hipótesis apunta a un cuadro de salud repentino que habría provocado la pérdida de control del vehículo.

En el sitio trabajaron agentes policiales y bomberos, con tránsito reducido mientras se aguardaba el arribo de la Policía de Investigaciones (PDI). La fiscalía de turno dispuso preservar la zona para avanzar con las pericias y completar las actuaciones correspondientes.