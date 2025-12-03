Murphy: falleció un conductor tras despistar en Ruta 33

Un trágico siniestro vial se registró este martes por la mañana en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 643, en el acceso a la localidad de Murphy. El hecho ocurrió alrededor de las 7:00, cuando una camioneta Toyota Hilux que trasladaba una cisterna salió de la calzada y terminó despistando hacia el sector sur de la traza.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Murphy, personal policial de la Subcomisaría 10ª y el servicio de emergencias SIES. Según informaron, al arribar encontraron al conductor sin signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación, se constató el fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada como Mariel Iván Lugoswki, de 53 años, residente en Murphy.

El fiscal en turno, Damián Cassullo, ordenó la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Además, dispuso que el cuerpo sea remitido a autopsia y que la camioneta junto a la cisterna queden secuestradas en sede policial para continuar con la investigación.

Las causas del despiste están siendo analizadas por la Fiscalía y los peritos que trabajan en la escena.