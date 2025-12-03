Murphy: falleció un conductor tras despistar en Ruta 33

Emotivo cierre de año en el Espacio Infancias Cuidadas
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.
Un hombre de 53 años murió esta mañana al despistar con su camioneta en el km 643 de la Ruta 33, cerca de Murphy. Investiga la Fiscalía.Regionales03/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un trágico siniestro vial se registró este martes por la mañana en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 643, en el acceso a la localidad de Murphy. El hecho ocurrió alrededor de las 7:00, cuando una camioneta Toyota Hilux que trasladaba una cisterna salió de la calzada y terminó despistando hacia el sector sur de la traza.
Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Murphy, personal policial de la Subcomisaría 10ª y el servicio de emergencias SIES. Según informaron, al arribar encontraron al conductor sin signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación, se constató el fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada como Mariel Iván Lugoswki, de 53 años, residente en Murphy.
El fiscal en turno, Damián Cassullo, ordenó la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Además, dispuso que el cuerpo sea remitido a autopsia y que la camioneta junto a la cisterna queden secuestradas en sede policial para continuar con la investigación.
Las causas del despiste están siendo analizadas por la Fiscalía y los peritos que trabajan en la escena.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
El conductor, oriundo de Murphy, fue detenido en un control vehicular y el test arrojó un nivel muy superior al permitido para choferes profesionales.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
El presidente Nicolás Maduro advirtió que su país enfrentará las amenazas de Estados Unidos defendiendo la independencia nacional, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.