Emotivo cierre de año en el Espacio Infancias Cuidadas

Conductor murió tras descompensarse en la Ruta 33
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.Regionales02/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Espacio Infancias Cuidadas realizó su cierre anual con una jornada compartida entre los turnos mañana y tarde, en la que no faltaron los juegos, la recreación y una instancia de evaluación sobre el trabajo desarrollado durante el 2025. La propuesta permitió celebrar el crecimiento de los chicos y destacar el compromiso de las familias que acompañan cada actividad.
Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a todos los niños que participaron del espacio, con una mención especial para Tiago y Ana Villarroel, quienes lograron asistencia perfecta a lo largo del año. Desde la organización destacaron su constancia y el rol fundamental de sus padres en el acompañamiento diario.
El Espacio Infancias Cuidadas hizo extensivo el agradecimiento a todos los chicos que formaron parte de la iniciativa. “Ellos son el corazón del espacio y lo que hace que cada actividad valga la pena”, expresaron.
Además, se reconoció el trabajo de las docentes Martina, Marta, Alejandra y Miranda, quienes sostienen las actividades cotidianas con dedicación y acompañamiento permanente. También se valoró la labor de Belén, encargada de la limpieza y de la copa de leche, y el liderazgo de Graciela Parlapiano, considerada el motor principal de este proyecto comunitario.
La jornada cerró con un mensaje de agradecimiento y la expectativa de continuar fortaleciendo el espacio el próximo año.
El conductor, oriundo de Murphy, fue detenido en un control vehicular y el test arrojó un nivel muy superior al permitido para choferes profesionales.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
Los alumnos realizaron un recorrido educativo por distintas áreas comunales, conversaron con el personal y conocieron de cerca cómo se organiza el trabajo diario.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
El Guapo y el Lobo se enfrentan esta tarde en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos del Torneo Clausura. El ganador se medirá con Estudiantes.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.