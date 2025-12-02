Emotivo cierre de año en el Espacio Infancias Cuidadas

El Espacio Infancias Cuidadas realizó su cierre anual con una jornada compartida entre los turnos mañana y tarde, en la que no faltaron los juegos, la recreación y una instancia de evaluación sobre el trabajo desarrollado durante el 2025. La propuesta permitió celebrar el crecimiento de los chicos y destacar el compromiso de las familias que acompañan cada actividad.



Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a todos los niños que participaron del espacio, con una mención especial para Tiago y Ana Villarroel, quienes lograron asistencia perfecta a lo largo del año. Desde la organización destacaron su constancia y el rol fundamental de sus padres en el acompañamiento diario.



El Espacio Infancias Cuidadas hizo extensivo el agradecimiento a todos los chicos que formaron parte de la iniciativa. “Ellos son el corazón del espacio y lo que hace que cada actividad valga la pena”, expresaron.



Además, se reconoció el trabajo de las docentes Martina, Marta, Alejandra y Miranda, quienes sostienen las actividades cotidianas con dedicación y acompañamiento permanente. También se valoró la labor de Belén, encargada de la limpieza y de la copa de leche, y el liderazgo de Graciela Parlapiano, considerada el motor principal de este proyecto comunitario.



La jornada cerró con un mensaje de agradecimiento y la expectativa de continuar fortaleciendo el espacio el próximo año.