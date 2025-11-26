Investigan un tiroteo y secuestran proyectiles en Rufino

Ruta 34: detienen a un conductor con drogas y su hija menor a bordo
El operativo se realizó en el kilómetro 199 de la Ruta Nacional 34. El hombre transportaba a su hija de 5 años y una carga millonaria de estupefacientes.
Una mujer denunció disparos durante la madrugada en una vivienda. La Policía allanó domicilios, incautó proyectiles y busca a un sospechoso por portación ilegal de arma.Policiales 26/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un episodio de detonaciones con arma de fuego ocurrido durante la madrugada de este martes movilizó a la Comisaría 3ra de Rufino. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de Zolezzi y Eva Perón, donde una mujer alertó a las autoridades tras escuchar disparos desde el exterior.
Según su relato, alrededor de la 1 de la mañana, tanto ella como su pareja oyeron ruidos extraños seguidos de varias detonaciones. Un testigo que se encontraba en el lugar aseguró haber observado a dos individuos trepando el tapial de la propiedad, uno de ellos armado con un arma de color negro.
Tras la denuncia, el fiscal en turno dispuso la intervención de la Policía Científica y la realización de allanamientos en los domicilios señalados. En una de las viviendas, ubicada en la calle Balcarce, se concretó una requisa voluntaria: no se hallaron armas, pero sí ocho proyectiles calibre 22 y documentación vinculada a uno de los sospechosos.
Todo el material secuestrado fue remitido a la Fiscalía, que conduce la investigación. En paralelo, la Policía continúa con las tareas para localizar al principal señalado, investigado por portación ilegítima de arma de fuego.
Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas con el objetivo de reunir más pruebas que permitan esclarecer el hecho y avanzar en la identificación y detención de los involucrados.
