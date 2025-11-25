Acuerdo en Villa Cañás: finalizó el conflicto y volvieron las actividades

Luego de varias jornadas de negociaciones, el conflicto que mantenía paralizadas distintas áreas municipales en Villa Cañás llegó a su fin. Las partes involucradas alcanzaron un acuerdo que destrabó la situación y permitió restablecer las tareas habituales.

Durante la mañana de este martes se realizó una asamblea informativa en la que se comunicaron los puntos del entendimiento. La propuesta fue bien recibida por los trabajadores, quienes retomaron sus funciones con normalidad tras la votación.

Desde el sector gremial agradecieron el acompañamiento de la Regional Sudoeste y de los representantes de Casilda, Firmat, Roldán y Rufino, que participaron activamente del proceso de diálogo. Señalaron que el apoyo regional fue clave para sostener la negociación y alcanzar una salida consensuada.

Las autoridades destacaron que el acuerdo representa un paso importante para fortalecer la relación institucional y continuar trabajando sobre la base del diálogo, el respeto a los derechos laborales y la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la comunidad.