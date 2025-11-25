Acuerdo en Villa Cañás: finalizó el conflicto y volvieron las actividades

Escuela que Canta: Villa Cañás vive la segunda edición del proyecto que une a todas las primarias
Un encuentro que reúne a más de mil chicos en el escenario y moviliza a miles de familias. La nueva edición estará dedicada a la música santafesina.
Tras una instancia de diálogo, trabajadores y Municipio alcanzaron un acuerdo que permitió normalizar los servicios en la ciudad. La medida fue comunicada en una asamblea y recibió amplio respaldo.Villa Cañás25/11/2025LORENA ACOSTA
Luego de varias jornadas de negociaciones, el conflicto que mantenía paralizadas distintas áreas municipales en Villa Cañás llegó a su fin. Las partes involucradas alcanzaron un acuerdo que destrabó la situación y permitió restablecer las tareas habituales.
Durante la mañana de este martes se realizó una asamblea informativa en la que se comunicaron los puntos del entendimiento. La propuesta fue bien recibida por los trabajadores, quienes retomaron sus funciones con normalidad tras la votación.
Desde el sector gremial agradecieron el acompañamiento de la Regional Sudoeste y de los representantes de Casilda, Firmat, Roldán y Rufino, que participaron activamente del proceso de diálogo. Señalaron que el apoyo regional fue clave para sostener la negociación y alcanzar una salida consensuada.
Las autoridades destacaron que el acuerdo representa un paso importante para fortalecer la relación institucional y continuar trabajando sobre la base del diálogo, el respeto a los derechos laborales y la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la comunidad.
Un encuentro que reúne a más de mil chicos en el escenario y moviliza a miles de familias. La nueva edición estará dedicada a la música santafesina.
La Municipalidad de Villa Cañás realizará este jueves la muestra anual de los Talleres Deportivos. Las actividades comenzarán a las 19.30 en el predio del Prado Español.
La artista se presentará el 29 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Municipal, con entrada gratuita, en el marco del proyecto “Voces que resuenan”.
El imputado, identificado como N.A., fue acusado de ingresar dos veces a un predio rural y de tener en su poder una bicicleta robada. La Justicia ordenó 30 días de prisión preventiva.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido a los feriados y al paro de la ATM, no se prestarán servicios de recolección ni limpieza durante el fin de semana largo.
El Centro Cultural fue escenario de “Un nuevo amanecer”, la presentación de fin de año del Taller de Danzas Municipal, con participación de grupos locales y de localidades vecinas.
El delantero del Barcelona, ausente en la Selección de España por una pubalgia, fue visto en un boliche con estrictas reglas de acceso que despertaron controversia.
El ex futbolista se emocionó profundamente al contar cómo vive la distancia con sus hijos, durante una gala especial del reality donde los chicos fueron protagonistas.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.
Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.