Escuela que Canta: Villa Cañás vive la segunda edición del proyecto que une a todas las primarias

La ciudad de Villa Cañás se prepara para vivir la segunda edición de Escuelas que Cantan, el proyecto educativo y cultural que reúne a todas las instituciones primarias de la localidad y que, se convirtió en un acontecimiento multitudinario. El evento tendrá lugar este miércoles a las 20:30, en el predio Mirta Legrand, con la participación de más de mil estudiantes, docentes de música y una banda local especialmente conformada para esta propuesta.

Los profesores Pablo Poquet, Aníbal Quiroga, Bruno Alturria y Fernando Guazzaroni —junto a Jorge Lina Fernández, ausente en la entrevista— explicaron en diálogo con Sonic TV que el proyecto nació como una iniciativa entre amigos que buscaban crear un espacio común para que las escuelas compartieran música, aprendizaje y experiencias. Tras el éxito de la primera edición, este año la temática girará en torno a la música santafesina, con un repertorio de autores locales y arreglos adaptados a las voces infantiles.

Cada grado interpretará dos canciones: una de ellas acompañada por guitarra, replicando el trabajo del aula, y la otra junto a la banda en vivo, integrada por Joel Lanzaldi (batería y percusión), Julián Balaoli (bajo), Facundo Curbelo (guitarra y voz) y Andrés Agostinelli, músico formado en la región. En total, se presentarán 15 temas, incluyendo un cierre conjunto de todos los cursos.

Los docentes destacaron la compleja labor de coordinación y sonido para que las voces de los niños tengan protagonismo. Para ello, la Municipalidad colaborará con el equipo técnico, el escenario y la logística necesaria, mientras que las cooperadoras escolares se encargarán del buffet, cuyos ingresos se repartirán en partes iguales.

El encuentro, que el año pasado superó ampliamente las expectativas, podría reunir a más de 5.000 personas entre familias, docentes, autoridades y vecinos. Además, la iniciativa recibió recientemente la declaración de Interés Educativo Provincial, un reconocimiento que subraya el impacto del proyecto y la articulación entre las instituciones locales.

Los organizadores invitaron a toda la comunidad a acompañar esta nueva edición, que promete una noche emotiva y cargada de talento. “Es un trabajo de todo el año y un espacio donde los chicos se animan, se expresan y crecen. Mañana se lo van a pasar bien”, aseguraron.