Escuela que Canta: Villa Cañás vive la segunda edición del proyecto que une a todas las primarias

La Municipalidad de Villa Cañás realizará este jueves la muestra anual de los Talleres Deportivos. Las actividades comenzarán a las 19.30 en el predio del Prado Español.
Un encuentro que reúne a más de mil chicos en el escenario y moviliza a miles de familias. La nueva edición estará dedicada a la música santafesina.Villa Cañás25/11/2025GASTON PAROLA
La ciudad de Villa Cañás se prepara para vivir la segunda edición de Escuelas que Cantan, el proyecto educativo y cultural que reúne a todas las instituciones primarias de la localidad y que, se convirtió en un acontecimiento multitudinario. El evento tendrá lugar este miércoles a las 20:30, en el predio Mirta Legrand, con la participación de más de mil estudiantes, docentes de música y una banda local especialmente conformada para esta propuesta.
Los profesores Pablo Poquet, Aníbal Quiroga, Bruno Alturria y Fernando Guazzaroni —junto a Jorge Lina Fernández, ausente en la entrevista— explicaron en diálogo con Sonic TV que el proyecto nació como una iniciativa entre amigos que buscaban crear un espacio común para que las escuelas compartieran música, aprendizaje y experiencias. Tras el éxito de la primera edición, este año la temática girará en torno a la música santafesina, con un repertorio de autores locales y arreglos adaptados a las voces infantiles.
Cada grado interpretará dos canciones: una de ellas acompañada por guitarra, replicando el trabajo del aula, y la otra junto a la banda en vivo, integrada por Joel Lanzaldi (batería y percusión), Julián Balaoli (bajo), Facundo Curbelo (guitarra y voz) y Andrés Agostinelli, músico formado en la región. En total, se presentarán 15 temas, incluyendo un cierre conjunto de todos los cursos.
Los docentes destacaron la compleja labor de coordinación y sonido para que las voces de los niños tengan protagonismo. Para ello, la Municipalidad colaborará con el equipo técnico, el escenario y la logística necesaria, mientras que las cooperadoras escolares se encargarán del buffet, cuyos ingresos se repartirán en partes iguales.
El encuentro, que el año pasado superó ampliamente las expectativas, podría reunir a más de 5.000 personas entre familias, docentes, autoridades y vecinos. Además, la iniciativa recibió recientemente la declaración de Interés Educativo Provincial, un reconocimiento que subraya el impacto del proyecto y la articulación entre las instituciones locales.
Los organizadores invitaron a toda la comunidad a acompañar esta nueva edición, que promete una noche emotiva y cargada de talento. “Es un trabajo de todo el año y un espacio donde los chicos se animan, se expresan y crecen. Mañana se lo van a pasar bien”, aseguraron.
La artista se presentará el 29 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Municipal, con entrada gratuita, en el marco del proyecto “Voces que resuenan”.
El imputado, identificado como N.A., fue acusado de ingresar dos veces a un predio rural y de tener en su poder una bicicleta robada. La Justicia ordenó 30 días de prisión preventiva.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido a los feriados y al paro de la ATM, no se prestarán servicios de recolección ni limpieza durante el fin de semana largo.
El Centro Cultural fue escenario de “Un nuevo amanecer”, la presentación de fin de año del Taller de Danzas Municipal, con participación de grupos locales y de localidades vecinas.
El organismo reiteró que quienes tengan autorizaciones vencidas deben realizar la gestión nuevamente para mantener el beneficio del 100% en sus tratamientos.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.