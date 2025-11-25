Muestra de los Talleres Deportivos 2025 será este jueves en el Prado Español

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás invitó a toda la comunidad a participar de la muestra de fin de año de los Talleres Deportivos 2025, un evento que reúne a participantes de todas las edades y disciplinas.



La actividad se llevará adelante el jueves 27, desde las 19.30 horas, en el predio del Prado Español, donde se presentarán las distintas propuestas que funcionaron durante el año.

Según informaron desde el área, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de Vóley (mayores, intermedio e infantiles), Equinoterapia, Equitación recreativa, Ajedrez, Newcom, Yoga, Atletismo y Educación Física de Taller Protegido y Centros Barriales.

El encuentro busca mostrar el trabajo realizado a lo largo del año, promover la participación deportiva y fortalecer los espacios de formación y recreación que ofrece la Municipalidad.