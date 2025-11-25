Muestra de los Talleres Deportivos 2025 será este jueves en el Prado Español

Escuela que Canta: Villa Cañás vive la segunda edición del proyecto que une a todas las primarias
Un encuentro que reúne a más de mil chicos en el escenario y moviliza a miles de familias. La nueva edición estará dedicada a la música santafesina.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás invitó a toda la comunidad a participar de la muestra de fin de año de los Talleres Deportivos 2025, un evento que reúne a participantes de todas las edades y disciplinas.
La actividad se llevará adelante el jueves 27, desde las 19.30 horas, en el predio del Prado Español, donde se presentarán las distintas propuestas que funcionaron durante el año.
Según informaron desde el área, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de Vóley (mayores, intermedio e infantiles), Equinoterapia, Equitación recreativa, Ajedrez, Newcom, Yoga, Atletismo y Educación Física de Taller Protegido y Centros Barriales.
El encuentro busca mostrar el trabajo realizado a lo largo del año, promover la participación deportiva y fortalecer los espacios de formación y recreación que ofrece la Municipalidad.
La artista se presentará el 29 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Municipal, con entrada gratuita, en el marco del proyecto “Voces que resuenan”.
El imputado, identificado como N.A., fue acusado de ingresar dos veces a un predio rural y de tener en su poder una bicicleta robada. La Justicia ordenó 30 días de prisión preventiva.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido a los feriados y al paro de la ATM, no se prestarán servicios de recolección ni limpieza durante el fin de semana largo.
El Centro Cultural fue escenario de “Un nuevo amanecer”, la presentación de fin de año del Taller de Danzas Municipal, con participación de grupos locales y de localidades vecinas.
El organismo reiteró que quienes tengan autorizaciones vencidas deben realizar la gestión nuevamente para mantener el beneficio del 100% en sus tratamientos.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.