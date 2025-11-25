Partidos de hoy en la Champions League: horarios y TV

Doncic lideró otro triunfo de los Lakers, Thunder y Suns estiran su buen momento
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
La Champions League continúa su marcha este martes con una jornada que reúne nueve partidos en simultáneo, todos correspondientes a la quinta fecha del renovado formato que reúne a 36 clubes compitiendo por un lugar en la final del 30 de mayo de 2026 en Budapest.
La acción se abrirá a las 14:45 (hora argentina) con dos encuentros de peso. Ajax recibirá a Benfica en el Johan Cruyff Arena, mientras que Galatasaray será local de Union Saint-Gilloise en el RAMS Park. Ambos partidos podrán seguirse por la pantalla de Fox Sports y ESPN 2, respectivamente.
A partir de las 17:00 llegará el turno del bloque más cargado del día, con siete enfrentamientos que pueden empezar a definir posiciones rumbo a la fase final. Entre ellos sobresale el cruce entre Manchester City y Bayer Leverkusen en el Etihad Stadium, transmisión de Fox Sports. También habrá duelo de alto vuelo en Londres, donde Chelsea enfrentará a Barcelona en Stamford Bridge, con televisación de ESPN.
En Alemania, Borussia Dortmund recibirá a Villarreal en el Signal Iduna Park (Fox Sports 2). En Noruega, Bodø/Glimt será local de Juventus en el Aspmyra Stadion (ESPN 2). Francia vivirá un choque atractivo entre Marsella y Newcastle United en el Stade Vélodrome, que irá por ESPN 3. En República Checa, Slavia Praha se medirá con Athletic Club de Bilbao en el Eden Arena, disponible en Disney+. Finalmente, en Italia, Napoli recibirá a Qarabağ en el estadio Diego Armando Maradona, transmisión de ESPN 4.
La totalidad del torneo puede seguirse en Argentina a través de Disney+, que además ofrece diferentes planes con acceso al catálogo deportivo de ESPN y a los canales lineales. Para quienes sigan la Champions por TV tradicional, los encuentros estarán disponibles en las señales ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Fox Sports y Fox Sports 2, según cada partido.
El equipo de Insúa ganó 1-0 en el Guillermo Laza con un gol agónico de Nicolás Blandi, tras jugar más de media hora con un hombre menos. Ahora espera por Unión o Gimnasia.
El colombiano está suspendido y no podrá jugar el duelo de líderes en Londres. Su ausencia llega en un momento clave para Bayern y corta una rivalidad que nació en Inglaterra.
El Lobo se impuso 2-1 en Santa Fe con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez. Ahora enfrentará a Barracas Central en los cuartos de final.
Los Blues y el conjunto catalán se enfrentan hoy en Londres con el objetivo de sumar tres puntos y acercarse a la clasificación a octavos de final.
El Tesorero de la AFA respondió con un mensaje enigmático al gesto de Estudiantes, que dio la espalda en el pasillo a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina pidió descargos.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.