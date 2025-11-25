Partidos de hoy en la Champions League: horarios y TV

La Champions League continúa su marcha este martes con una jornada que reúne nueve partidos en simultáneo, todos correspondientes a la quinta fecha del renovado formato que reúne a 36 clubes compitiendo por un lugar en la final del 30 de mayo de 2026 en Budapest.

La acción se abrirá a las 14:45 (hora argentina) con dos encuentros de peso. Ajax recibirá a Benfica en el Johan Cruyff Arena, mientras que Galatasaray será local de Union Saint-Gilloise en el RAMS Park. Ambos partidos podrán seguirse por la pantalla de Fox Sports y ESPN 2, respectivamente.

A partir de las 17:00 llegará el turno del bloque más cargado del día, con siete enfrentamientos que pueden empezar a definir posiciones rumbo a la fase final. Entre ellos sobresale el cruce entre Manchester City y Bayer Leverkusen en el Etihad Stadium, transmisión de Fox Sports. También habrá duelo de alto vuelo en Londres, donde Chelsea enfrentará a Barcelona en Stamford Bridge, con televisación de ESPN.

En Alemania, Borussia Dortmund recibirá a Villarreal en el Signal Iduna Park (Fox Sports 2). En Noruega, Bodø/Glimt será local de Juventus en el Aspmyra Stadion (ESPN 2). Francia vivirá un choque atractivo entre Marsella y Newcastle United en el Stade Vélodrome, que irá por ESPN 3. En República Checa, Slavia Praha se medirá con Athletic Club de Bilbao en el Eden Arena, disponible en Disney+. Finalmente, en Italia, Napoli recibirá a Qarabağ en el estadio Diego Armando Maradona, transmisión de ESPN 4.

La totalidad del torneo puede seguirse en Argentina a través de Disney+, que además ofrece diferentes planes con acceso al catálogo deportivo de ESPN y a los canales lineales. Para quienes sigan la Champions por TV tradicional, los encuentros estarán disponibles en las señales ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Fox Sports y Fox Sports 2, según cada partido.