Arsenal-Bayern: la gran cita sin Luis Díaz en Champions

Doncic lideró otro triunfo de los Lakers, Thunder y Suns estiran su buen momento
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
El colombiano está suspendido y no podrá jugar el duelo de líderes en Londres. Su ausencia llega en un momento clave para Bayern y corta una rivalidad que nació en Inglaterra.Deportes25/11/2025GASTON PAROLA
Arsenal y Bayern Múnich se medirán este miércoles en el Emirates Stadium por la fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Ambos llegan con puntaje ideal y protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada, aunque con una baja sensible en la visita: la de Luis Díaz.
El colombiano arrastra una sanción de tres fechas tras la expulsión sufrida ante PSG, cuando marcó dos goles y luego vio la roja por una infracción sobre Achraf Hakimi. En Bayern esperaban que la suspensión fuera mínima, pero la decisión de UEFA sorprendió al club y generó gestiones inmediatas para intentar reducirla.
La ausencia de Díaz también frena un cruce particular: su historia competitiva frente a Arsenal. Desde su llegada a Liverpool, enfrentó siete veces a los Gunners por competencias inglesas, con dos victorias, tres empates y dos derrotas, además de dos goles convertidos.
Uno de esos enfrentamientos quedó marcado por su lesión más dura en Inglaterra. El 9 de octubre de 2022, en un Arsenal-Liverpool por Premier League, Díaz asistió en el primer gol de los Reds, pero minutos después debió salir por un choque con Thomas Partey que derivó en una operación y seis meses de recuperación.
El colombiano también supo lastimar a Arsenal. En enero de 2024, por FA Cup, marcó un gol decisivo en la victoria 2-0 en el Emirates. Y en 2025 celebró en Anfield en el duelo que Liverpool empató 2-2 ante los londinenses, ya como campeón de Premier bajo el ciclo de Arne Slot.
Tras ese título, Díaz dejó Liverpool para sumarse a Bayern, donde hoy vive el contraste: llega a un partido determinante sin poder estar en cancha. El equipo de Vincent Kompany deberá buscar la cima del grupo sin una de sus principales figuras ofensivas.
El encuentro entre Arsenal y Bayern se disputará este miércoles 26 de noviembre, desde las 15:00 (COL), con transmisión del Plan Premium de Disney+.
