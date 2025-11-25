Gimnasia venció a Unión y avanzó a cuartos del Clausura

Doncic lideró otro triunfo de los Lakers, Thunder y Suns estiran su buen momento
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-1 a Unión en el estadio 15 de Abril y aseguró su lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles del conjunto visitante fueron convertidos por Manuel Panaro y Enzo Martínez, mientras que Cristian Tarragona descontó para el Tatengue, que además sufrió la lesión de Thiago Vargas.
El partido comenzó con un ritmo más abierto de lo esperado para un duelo de eliminación directa. Unión intentó presionar alto, pero Gimnasia respondió con ataques directos cada vez que recuperó la pelota. A los 18 minutos, Alejandro Piedrahita lanzó un centro bajo que encontró a Panaro en el área para abrir el marcador.
Tres minutos después, el uruguayo Enzo Martínez ganó de cabeza tras un tiro de esquina y estiró la ventaja. La jugada llegó inmediatamente después de una acción polémica: Renzo Giampaoli había golpeado a Agustín Colazo, pero el VAR no intervino y el Lobo siguió con once.
En el segundo tiempo, Unión salió decidido a cambiar la historia. A los 9 minutos, Cristian Tarragona anotó un golazo de chilena que reavivó el clima en las tribunas. El local tuvo una ráfaga de situaciones claras para igualar, pero Gimnasia resistió y también dispuso de contragolpes que pudieron liquidar el encuentro, especialmente a través de Jeremías Merlo.
Con el triunfo, Gimnasia enfrentará a Barracas Central en los cuartos de final. En caso de ganar ambos, podría darse un clásico platense ante Estudiantes en semifinales.
Unión, por su parte, cierra un 2025 irregular: llegó a pelear por la permanencia, pero terminó como segundo de su zona. Leonardo Madelón ya piensa en los ajustes necesarios para afrontar un 2026 más sólido.
