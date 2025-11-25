Chelsea y Barcelona se juegan un duelo clave por la Champions

Chelsea y Barcelona chocarán este martes a las 17 en Stamford Bridge, por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League 2025/26. Ambos llegan igualados con siete puntos y necesitan un triunfo para meterse en la zona alta y encaminar su clasificación.

El equipo inglés atraviesa un buen presente bajo la conducción de Enzo Maresca. Con Enzo Fernández como una de sus figuras, Chelsea acumula solo una derrota en los últimos diez partidos y viene de vencer 2-0 a Burnley por la Premier League. En Champions, cosechó dos victorias (Benfica y Ajax), un empate (Qarabag) y una caída (Bayern Munich).

Barcelona también suma siete unidades y arriba a Londres tras un empate 3-3 ante Brujas. El conjunto de Hansi Flick derrotó a Newcastle y Olympiacos, perdió con PSG y viene de golear 4-0 al Athletic Club en La Liga, donde marcha escolta del Real Madrid. Rashford vuelve a estar disponible, mientras que Pedri es baja confirmada.

Probables formaciones

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández; João Pedro, Pedro, Neto; Liam Delap. DT: Enzo Maresca.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Dani Olmo, Eric García, Fermín López; Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal. DT: Hansi Flick.

Datos del partido

Hora: 17.00

TV: ESPN

Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

VAR: Christian Dingert (GER)

Estadio: Stamford Bridge