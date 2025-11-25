River evalúa diez salidas tras un 2025 marcado por la frustración

River atraviesa horas de definición después de quedar fuera del Torneo Clausura frente a Racing, un cierre que Marcelo Gallardo catalogó como “una consecuencia de un trimestre muy flojo”. En este escenario, el entrenador ya trabaja en una reestructuración del plantel que incluirá numerosas bajas de cara a la próxima temporada.

El club se prepara para separar caminos con un grupo importante de jugadores que finalizan contrato en diciembre y no renovarán. A ellos se suman futbolistas que no lograron consolidarse y quedaron en condición de “transferibles”, a la espera de posibles ofertas en el próximo mercado de pases.

Los que finalizan contrato

Salvo Enzo Pérez, quien todavía no definió su futuro, el resto de los jugadores que terminan su vínculo tendrán salida confirmada:

Enzo Pérez (única duda)

Milton Casco

Ignacio Fernández

Gonzalo Martínez

Miguel Borja

Federico Gattoni (regresa a Sevilla tras fin de préstamo)

Excepto el capitán, cuyo caso será evaluado respetando su trayectoria, el resto ya tiene acordado que no continuará en Núñez.

Tras la eliminación, Enzo Pérez reiteró que aún no tomó una decisión: “Hoy lo que menos pienso es en eso. Hay que masticar la bronca y después analizar”.

Jugadores “en vidriera”

Además de las partidas en libertad de acción, hay futbolistas que River está dispuesto a vender si llega una oferta adecuada:

Paulo Díaz

Fabricio Bustos

Facundo Colidio

Sebastián Boselli

El caso de Paulo Díaz generó ruido: no estuvo en las convocatorias ante Vélez ni Racing y, en el club, creen que su ciclo podría estar cerrado. Bustos, por su parte, arrastra un desgarro y también ve con buenos ojos cambiar de rumbo ante la falta de minutos tras la llegada de Gonzalo Montiel.

Colidio transitó un año irregular marcado por lesiones y cambios de posición, y hoy aparece como un jugador “vendible”, pese a haber renovado hace pocos meses con una cláusula alta. En tanto, Boselli tuvo poca participación y podría salir nuevamente, ya sea por venta o préstamo.

El caso Galoppo

Giuliano Galoppo atraviesa un escenario particular. River no alcanzó los objetivos que activaban la opción obligatoria de compra —minutos jugados en la mitad de los partidos del año— y ahora deberá negociar con San Pablo si pretende retenerlo. El mediocampista quedó a un paso de cumplir la cláusula: alcanzó el tiempo necesario en 26 de los 53 encuentros disputados.

Con este panorama, River inicia un proceso de depuración que puede ampliarse en los próximos días. Gallardo definirá las últimas situaciones antes de presentar el plan con el que buscará reposicionar al equipo en 2026.