Detienen a un joven tras una pelea a la salida de una fiesta en Villa Cañás

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.

Un joven fue detenido en la madrugada del lunes feriado en Villa Cañás luego de protagonizar una pelea en la vía pública, a pocos metros del predio donde se realizaba una fiesta con alta concurrencia.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando los agentes que realizaban tareas de prevención detectaron una discusión que fue tomando intensidad entre varios asistentes que se retiraban del evento. Para evitar que la situación escalara, se decidió intervenir.

Durante el procedimiento, uno de los involucrados mantuvo una actitud agresiva y no acató las órdenes de los efectivos. Ante esto, fue reducido y trasladado a la Comisaría local para su identificación y posterior disposición judicial.

Las autoridades indicaron que no hubo heridos de gravedad y que la intervención permitió normalizar el orden en pocos minutos. Además, remarcaron que durante toda la noche se mantuvieron controles preventivos en los alrededores del predio para garantizar la seguridad.

