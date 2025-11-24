Riestra y Barracas se juegan el pase a cuartos en Soldati

Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentan este lunes a partir de las 17 en el Estadio Guillermo Laza, por los octavos de final del Torneo Clausura. El duelo marca el regreso del Malevo a su cancha luego de perder su extensa racha como local y cerrar la fase regular con tres encuentros sin triunfos.

El equipo de Gustavo Benítez había sido una de las revelaciones del certamen, incluso con posibilidades de pelear por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, las derrotas ante San Lorenzo e Independiente, sumadas al empate frente a Godoy Cruz —que descendió en la última fecha—, frenaron su envión. Ahora, con el apoyo de su gente, intentará recuperar firmeza y avanzar de instancia.

Del otro lado aparece Barracas Central, que viene de un empate cargado de polémica ante Huracán en el Estadio Claudio Tapia. En ese partido, el equipo de Rubén Darío Insua dispuso de dos penales y terminó con dos expulsados: César Ibáñez y Frank Darío Kudelka. La situación generó fuertes discusiones dentro y fuera de la cancha. En lo deportivo, el Guapo acumula apenas un triunfo en sus últimos nueve compromisos, una racha que intentará dejar atrás en un cruce decisivo.

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.

Datos del partido

Hora: 17.00

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Guillermo Laza (CABA)