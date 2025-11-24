Riestra y Barracas se juegan el pase a cuartos en Soldati

Racing recibe a River por los octavos del Clausura
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.Deportes24/11/2025GASTON PAROLA
Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentan este lunes a partir de las 17 en el Estadio Guillermo Laza, por los octavos de final del Torneo Clausura. El duelo marca el regreso del Malevo a su cancha luego de perder su extensa racha como local y cerrar la fase regular con tres encuentros sin triunfos.
El equipo de Gustavo Benítez había sido una de las revelaciones del certamen, incluso con posibilidades de pelear por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, las derrotas ante San Lorenzo e Independiente, sumadas al empate frente a Godoy Cruz —que descendió en la última fecha—, frenaron su envión. Ahora, con el apoyo de su gente, intentará recuperar firmeza y avanzar de instancia.
Del otro lado aparece Barracas Central, que viene de un empate cargado de polémica ante Huracán en el Estadio Claudio Tapia. En ese partido, el equipo de Rubén Darío Insua dispuso de dos penales y terminó con dos expulsados: César Ibáñez y Frank Darío Kudelka. La situación generó fuertes discusiones dentro y fuera de la cancha. En lo deportivo, el Guapo acumula apenas un triunfo en sus últimos nueve compromisos, una racha que intentará dejar atrás en un cruce decisivo.
Probables formaciones
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
Datos del partido
Hora: 17.00
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
TV: TNT Sports Premium
Estadio: Guillermo Laza (CABA)
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Tras eliminar a Talleres en La Bombonera, el Xeneize jugará ante Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. El duelo será nuevamente en casa.
El Xeneize venció 2-0 a la T en La Bombonera con un doblete de Miguel Merentiel y enfrentará a Argentinos Juniors en la próxima instancia.
El Pincha ganó 1-0 en Arroyito con un golazo de Edwuin Cetré y dejó afuera al reciente campeón de Liga. Ahora enfrentará a Central Córdoba.
Los pilotos de McLaren fueron excluidos por irregularidades técnicas en el fondo plano y la pelea por el título quedó al rojo vivo a dos fechas del final.
El Granate se consagró campeón en Asunción tras imponerse 5-4 por penales, con Nahuel Losada como figura decisiva. Igualaron 0-0 en los 90 minutos.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.
El Presidente compartió en sus redes mensajes de intendentes y funcionarios que destacaron niveles récord de visitantes en distintos destinos del país.
Informes del Congreso estadounidense advierten sobre prácticas comerciales de China y su impacto en la Argentina, desde subsidios estatales hasta violaciones de propiedad intelectual.
La intervención ocurrió en el Centro Recreativo Comunal durante la madrugada, luego de que una mujer intentara ingresar al salón pese a tener el acceso restringido y enfrentara al personal policial.
Tras eliminar a Talleres en La Bombonera, el Xeneize jugará ante Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. El duelo será nuevamente en casa.
El Pincha ganó 1-0 en Arroyito con un golazo de Edwuin Cetré y dejó afuera al reciente campeón de Liga. Ahora enfrentará a Central Córdoba.
Los pilotos de McLaren fueron excluidos por irregularidades técnicas en el fondo plano y la pelea por el título quedó al rojo vivo a dos fechas del final.