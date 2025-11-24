Racing recibe a River por los octavos del Clausura

Racing y River se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el Estadio Presidente Perón, por los octavos de final del Torneo Clausura. Será el segundo capítulo del clásico reciente, luego del duelo de Copa Argentina disputado hace poco más de un mes en Rosario.

El equipo de Marcelo Gallardo llega atravesado por una fuerte crisis futbolística: apenas ganó dos de los últimos 12 partidos y quedó eliminado de la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Su último compromiso fue un empate sin goles ante Vélez en Liniers, resultado que lo dejó sin chances de acceder al tercer lugar de la tabla anual.

De todos modos, River todavía mantiene la posibilidad de pelear el Clausura y así obtener un cupo directo a la próxima Copa Libertadores. Para este encuentro, Gallardo podrá contar nuevamente con Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, ya recuperados de sus molestias físicas. Las principales dudas pasan por el mediocampo, donde definirá entre Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño, y entre Giuliano Galoppo o Santiago Lencina. Facundo Colidio continúa descartado por lesión.

Racing, en cambio, atraviesa un presente alentador. Con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, escaló al tercer lugar de la Zona B y aseguró su participación en la próxima Copa Sudamericana. Además, podrá jugar con público tras el levantamiento de la sanción aplicada por Aprevide.

Gustavo Costas recuperará a Santiago Sosa, quien utilizará una máscara protectora tras sufrir una fractura en el malar derecho. El DT también realizaría varios cambios respecto del triunfo ante Newell’s: ingresarían Nazareno Colombo, Nardoni, Conechny y Almendra.

Formaciones probables

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Presidente Perón (Avellaneda)