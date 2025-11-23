San Eduardo: aprehenden a una mujer en un baile comunal

Extorsión desde prisión a un vecino de Venado Tuerto
Tres internos de González Catán amenazaron a un venadense y a su hija tras obtener su número en un sitio para adultos. Uno de los reclusos ya fue imputado.
La intervención ocurrió en el Centro Recreativo Comunal durante la madrugada, luego de que una mujer intentara ingresar al salón pese a tener el acceso restringido y enfrentara al personal policial.Policiales 23/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un episodio de tensión se registró durante la madrugada de este domingo en el Centro Recreativo Comunal de San Eduardo, donde se llevaba adelante un evento bailable. Personal de la Subcomisaría 12da, que realizaba recorridas preventivas, fue alertado por el organizador sobre la presencia de una mujer que intentaba ingresar al salón pese a tener el acceso restringido por incidentes anteriores ocurridos en el mismo espacio.
Al acercarse a la entrada, los agentes observaron a la mujer discutiendo con un hombre. Cuando le informaron que no podía ingresar al evento, reaccionó con insultos e intentó agredir físicamente al personal policial, lo que llevó a una intervención inmediata para evitar mayores desórdenes.
Los efectivos procedieron a reducirla utilizando la fuerza mínima necesaria y concretaron su aprehensión. Desde la dependencia policial se notificó a la fiscal en turno, quien dispuso la formación de causa por Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves Agravadas.
El hecho no registró otros involucrados y el desarrollo del evento continuó con normalidad tras la intervención.
En un operativo sobre la Ruta 8, la policía identificó a cuatro ocupantes de un vehículo y halló cigarrillos caseros y bolsas con sustancia similar a cannabis. Se inició una causa por estupefacientes.
Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.
La PDI realizó dos allanamientos en Venado Tuerto y apresó a un hombre y una mujer ligados a Maximiliano “Wacho” Ríos. Se secuestró marihuana y otros elementos clave para la causa.
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto desarticuló una organización narco con operaciones en tres ciudades. El operativo incluyó nueve allanamientos y el decomiso de 4,4 kilos de cocaína, el mayor registrado por el fuero local.
La Policía identificó al presunto autor del hecho y secuestró el rodado tras un allanamiento en una vivienda de la ciudad. La Fiscalía avanza con la investigación.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La elección de Miss Universo 2025 quedó envuelta en polémica tras acusaciones sobre irregularidades en la votación y posibles conflictos de intereses. La organización defendió el proceso, pero persisten las dudas.
El Ejecutivo evalúa oficializar la convocatoria antes del 10 de diciembre, en medio de la renovación legislativa y la definición del calendario parlamentario para el verano.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.