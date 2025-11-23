San Eduardo: aprehenden a una mujer en un baile comunal

Un episodio de tensión se registró durante la madrugada de este domingo en el Centro Recreativo Comunal de San Eduardo, donde se llevaba adelante un evento bailable. Personal de la Subcomisaría 12da, que realizaba recorridas preventivas, fue alertado por el organizador sobre la presencia de una mujer que intentaba ingresar al salón pese a tener el acceso restringido por incidentes anteriores ocurridos en el mismo espacio.

Al acercarse a la entrada, los agentes observaron a la mujer discutiendo con un hombre. Cuando le informaron que no podía ingresar al evento, reaccionó con insultos e intentó agredir físicamente al personal policial, lo que llevó a una intervención inmediata para evitar mayores desórdenes.

Los efectivos procedieron a reducirla utilizando la fuerza mínima necesaria y concretaron su aprehensión. Desde la dependencia policial se notificó a la fiscal en turno, quien dispuso la formación de causa por Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves Agravadas.

El hecho no registró otros involucrados y el desarrollo del evento continuó con normalidad tras la intervención.