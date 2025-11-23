Hughes: demoraron a cuatro personas y secuestraron droga en un control

Extorsión desde prisión a un vecino de Venado Tuerto
Tres internos de González Catán amenazaron a un venadense y a su hija tras obtener su número en un sitio para adultos. Uno de los reclusos ya fue imputado.
En un operativo sobre la Ruta 8, la policía identificó a cuatro ocupantes de un vehículo y halló cigarrillos caseros y bolsas con sustancia similar a cannabis. Se inició una causa por estupefacientes.Policiales 23/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un operativo conjunto entre la Comisaría 11ra y la Guardia Provincial se realizó este sábado en la Ruta Nacional Nº 8, a la altura del kilómetro 301, donde se detuvo la marcha de un automóvil Renault Sandero con cuatro personas a bordo.
Al solicitar la documentación, el conductor presentó únicamente la cédula del vehículo —a nombre de un tercero— y no exhibió licencia de conducir ni otros papeles obligatorios. Ante esta situación, los agentes solicitaron a los ocupantes descender para un palpado preventivo, que no arrojó elementos de peligrosidad.
Durante la inspección del vehículo, el personal policial encontró nueve cigarrillos armados de manera casera y dos bolsitas de nylon con una sustancia vegetal seca, compuesta por semillas, tallos y hojas, con características similares a cannabis.
La fiscal en turno dispuso la demora de los cuatro ocupantes, el secuestro del vehículo y la intervención de personal especializado en Microtráfico para continuar con las actuaciones. Además, se avanzó en la formación de causa por presunta comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley 23.737.
Tres internos de González Catán amenazaron a un venadense y a su hija tras obtener su número en un sitio para adultos. Uno de los reclusos ya fue imputado.
Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.
La PDI realizó dos allanamientos en Venado Tuerto y apresó a un hombre y una mujer ligados a Maximiliano “Wacho” Ríos. Se secuestró marihuana y otros elementos clave para la causa.
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto desarticuló una organización narco con operaciones en tres ciudades. El operativo incluyó nueve allanamientos y el decomiso de 4,4 kilos de cocaína, el mayor registrado por el fuero local.
La Policía identificó al presunto autor del hecho y secuestró el rodado tras un allanamiento en una vivienda de la ciudad. La Fiscalía avanza con la investigación.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La Fórmula 1 disputa este sábado la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, con Lando Norris liderando el campeonato y Franco Colapinto presente en Alpine. Conocé horarios y opciones para verla en Argentina.
Este sábado, desde las 20, el Fortín recibe al Bicho por los octavos del Torneo Clausura. Ambos buscan cerrar el año con un paso firme hacia la siguiente fase.
Por primera vez desde octubre, el tipo de cambio oficial minorista quedó por encima del dólar blue, en una jornada marcada por subas financieras y menor tasa del BCRA.
La elección de Miss Universo 2025 quedó envuelta en polémica tras acusaciones sobre irregularidades en la votación y posibles conflictos de intereses. La organización defendió el proceso, pero persisten las dudas.
El Ejecutivo evalúa oficializar la convocatoria antes del 10 de diciembre, en medio de la renovación legislativa y la definición del calendario parlamentario para el verano.