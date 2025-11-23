Hughes: demoraron a cuatro personas y secuestraron droga en un control

Un operativo conjunto entre la Comisaría 11ra y la Guardia Provincial se realizó este sábado en la Ruta Nacional Nº 8, a la altura del kilómetro 301, donde se detuvo la marcha de un automóvil Renault Sandero con cuatro personas a bordo.

Al solicitar la documentación, el conductor presentó únicamente la cédula del vehículo —a nombre de un tercero— y no exhibió licencia de conducir ni otros papeles obligatorios. Ante esta situación, los agentes solicitaron a los ocupantes descender para un palpado preventivo, que no arrojó elementos de peligrosidad.

Durante la inspección del vehículo, el personal policial encontró nueve cigarrillos armados de manera casera y dos bolsitas de nylon con una sustancia vegetal seca, compuesta por semillas, tallos y hojas, con características similares a cannabis.

La fiscal en turno dispuso la demora de los cuatro ocupantes, el secuestro del vehículo y la intervención de personal especializado en Microtráfico para continuar con las actuaciones. Además, se avanzó en la formación de causa por presunta comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley 23.737.