Milei despidió a Bullrich y Petri de sus ministerios rumbo al Congreso

El Presidente despidió a Bullrich y Petri y marcó continuidad en Seguridad y Defensa

La Oficina del Presidente informó este sábado el cierre de gestión de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes dejarán los ministerios de Seguridad y Defensa el próximo 10 de diciembre para asumir roles legislativos. El anuncio se conoció tras la confirmación de sus reemplazos: Alejandra Monteoliva en Seguridad y el teniente general Carlos Alberto Presti en Defensa.



En un comunicado oficial, Javier Milei agradeció “los servicios” de Bullrich y Petri, y señaló que ambos iniciarán una nueva etapa desde el Congreso. Bullrich ocupará una banca en el Senado, mientras que Petri hará lo propio en la Cámara de Diputados.

“A partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente”, expresó el documento difundido por la Oficina del Presidente.

El mensaje, además, remarcó que las nuevas designaciones representan “la continuidad del rumbo” iniciado por ambos ministros en 2023, con el compromiso de sostener la misma impronta de gestión para el resto del mandato.