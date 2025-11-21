Maxi López se quebró al hablar de sus hijos en MasterChef

Robaron la casa de Valeria Mazza en San Isidro
Delincuentes ingresaron a la vivienda haciéndose pasar por jardineros. La hija de la modelo logró frustrar el robo con sus gritos.
El ex futbolista se emocionó profundamente al contar cómo vive la distancia con sus hijos, durante una gala especial del reality donde los chicos fueron protagonistas.Espectáculos21/11/2025SOFIA ZANOTTI
La emisión de este jueves de MasterChef Celebrity dejó una de las postales más emotivas de la temporada. En una noche dedicada a los hijos de los participantes —quienes fueron al mercado a buscar los ingredientes para cada plato— Maxi López se quebró al hablar de la distancia familiar que atraviesa.
El ex futbolista, visiblemente conmovido, respondió a la pregunta de Wanda Nara sobre lo más difícil de tener a su familia dividida entre dos continentes. “Te la pasás extrañando. Allá, acá”, dijo mientras se limpiaba las lágrimas. La conductora se acercó para abrazarlo y consolarlo: “No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante”.
López explicó que el desafío cotidiano es intentar estar presente en ambos lugares. “Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil”, expresó. También mencionó cuánto extraña a su hija Elle: “Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos”.
Antes del desafío, Valentino, Constantino y Benedicto —los hijos que comparte con Wanda— contaron que desean que su padre continúe en la competencia, ya que eso le permitiría quedarse más tiempo en Argentina. Maxi, por su parte, no descartó modificar su vida para reunirlos: “Me gustaría tenerlos a todos juntos”.
Entre risas y complicidad, Wanda cerró el momento con una promesa: “Voy a convencer a la sueca. Vos sabés que yo todo lo consigo”.
Delincuentes ingresaron a la vivienda haciéndose pasar por jardineros. La hija de la modelo logró frustrar el robo con sus gritos.
Una joven de 25 años presentó una demanda laboral contra la empresaria, a quien acusa de despido y trabajo no registrado. Reclama una indemnización cercana a los 28 millones de pesos.
Marcelo Campos inició un proceso judicial contra la conductora por despido ilegal y presunta registración fraudulenta durante ocho años. La etapa de conciliación cerró sin acuerdo.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
El streamer quedó otra vez en el centro de las críticas tras comparar “estar con una nena” con “estar con una nena de 8 años”, frase que generó rechazo inmediato en redes.
El ex futbolista aseguró que no tendría inconvenientes en que sus hijos vean a Mauro Icardi y pidió que, si ocurre, sea en un marco natural y centrado en su bienestar.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.