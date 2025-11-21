Maxi López se quebró al hablar de sus hijos en MasterChef

La emisión de este jueves de MasterChef Celebrity dejó una de las postales más emotivas de la temporada. En una noche dedicada a los hijos de los participantes —quienes fueron al mercado a buscar los ingredientes para cada plato— Maxi López se quebró al hablar de la distancia familiar que atraviesa.

El ex futbolista, visiblemente conmovido, respondió a la pregunta de Wanda Nara sobre lo más difícil de tener a su familia dividida entre dos continentes. “Te la pasás extrañando. Allá, acá”, dijo mientras se limpiaba las lágrimas. La conductora se acercó para abrazarlo y consolarlo: “No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante”.

López explicó que el desafío cotidiano es intentar estar presente en ambos lugares. “Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil”, expresó. También mencionó cuánto extraña a su hija Elle: “Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos”.

Antes del desafío, Valentino, Constantino y Benedicto —los hijos que comparte con Wanda— contaron que desean que su padre continúe en la competencia, ya que eso le permitiría quedarse más tiempo en Argentina. Maxi, por su parte, no descartó modificar su vida para reunirlos: “Me gustaría tenerlos a todos juntos”.

Entre risas y complicidad, Wanda cerró el momento con una promesa: “Voy a convencer a la sueca. Vos sabés que yo todo lo consigo”.