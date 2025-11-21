Recopa de Campeones: formato, participantes y un sistema de puntos inusual

Curazao clasificó al Mundial 2026 con un plan basado en talento neerlandés
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
La AFA presentó la nueva Recopa de Campeones, un triangular que reunirá a tres ganadores nacionales y aplicará un reglamento novedoso en la asignación de puntos.Deportes21/11/2025GASTON PAROLA
La Asociación del Fútbol Argentino oficializó la creación de la Recopa de Campeones, una nueva competencia que comenzará a disputarse en 2026. La medida fue comunicada a través del Boletín Especial N.º 6795, en el que se detallan formato, participantes y criterios de desempate.
El torneo reunirá a los campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional. Para la primera edición, los equipos confirmados son Independiente Rivadavia, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata. La presencia del Pincha se debe a que Vélez ocupa el cupo de la Supercopa Argentina, lo que habilita la entrada del subcampeón de la Supercopa Internacional.
El certamen se disputará en formato de triangular, con todos contra todos. Cada partido deberá tener un ganador; en caso de empate en los 90 minutos, se recurrirá a una tanda de penales para determinarlo.
El sistema de puntaje será uno de los aspectos más llamativos. La AFA dispuso una puntuación escalonada de la siguiente manera:
3 puntos para el equipo que gane en tiempo reglamentario.
2 puntos para quien se imponga por penales tras empatar.
1 punto para quien pierda en la definición desde los doce pasos luego de igualar en los 90 minutos.
0 puntos en caso de derrota dentro del tiempo regular.
Una vez disputados los tres encuentros, si hay igualdad en la cima, los criterios de desempate serán: diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y Fair Play.
La creación de la Recopa de Campeones surge en un momento particular para el fútbol argentino, luego de que Rosario Central fuera proclamado campeón de la Liga 2025 a través de la Tabla General. Además, la AFA evalúa otro triangular entre los ganadores de la tabla anual, el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, aunque aún no fue confirmado de manera oficial.
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
El presidente de la AFA le contestó al titular de LaLiga española, quien había expresado preocupación por el nivel del torneo local. Tapia reafirmó el carácter popular y formador del fútbol argentino.
La AFA confirmó cambios en el formato de la Copa Argentina 2026, con el debut del VAR desde octavos de final y un calendario diferenciado según la participación internacional de los equipos.
El Pincha rechazó que se haya aprobado el título de Liga 2025 para Rosario Central y el tesorero de AFA lo cruzó con firmeza, mostrando el acta oficial.
Del 5-4 en la Primera B a los playoffs de Primera: este domingo vuelven a cruzarse dos equipos que pasaron del anonimato al centro de la polémica en el fútbol argentino.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que continuará el esquema de Apertura y Clausura, sumará una nueva Recopa y oficializó al Campeón de Liga.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.