Recopa de Campeones: formato, participantes y un sistema de puntos inusual

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó la creación de la Recopa de Campeones, una nueva competencia que comenzará a disputarse en 2026. La medida fue comunicada a través del Boletín Especial N.º 6795, en el que se detallan formato, participantes y criterios de desempate.

El torneo reunirá a los campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional. Para la primera edición, los equipos confirmados son Independiente Rivadavia, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata. La presencia del Pincha se debe a que Vélez ocupa el cupo de la Supercopa Argentina, lo que habilita la entrada del subcampeón de la Supercopa Internacional.

El certamen se disputará en formato de triangular, con todos contra todos. Cada partido deberá tener un ganador; en caso de empate en los 90 minutos, se recurrirá a una tanda de penales para determinarlo.

El sistema de puntaje será uno de los aspectos más llamativos. La AFA dispuso una puntuación escalonada de la siguiente manera:

3 puntos para el equipo que gane en tiempo reglamentario.

2 puntos para quien se imponga por penales tras empatar.

1 punto para quien pierda en la definición desde los doce pasos luego de igualar en los 90 minutos.

0 puntos en caso de derrota dentro del tiempo regular.

Una vez disputados los tres encuentros, si hay igualdad en la cima, los criterios de desempate serán: diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y Fair Play.

La creación de la Recopa de Campeones surge en un momento particular para el fútbol argentino, luego de que Rosario Central fuera proclamado campeón de la Liga 2025 a través de la Tabla General. Además, la AFA evalúa otro triangular entre los ganadores de la tabla anual, el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, aunque aún no fue confirmado de manera oficial.