Camión con 83 motos se incendió en Ruta 7, en Mendoza

Casilda investiga un grupo que organiza peleas por WhatsApp
El concejal Mauricio Maroevich denunció ante el MPA un canal con casi 180 jóvenes donde se comparten y organizan peleas entre adolescentes de Casilda y la región.
Un camión que viajaba desde Venado Tuerto se prendió fuego este jueves en La Paz. Las pérdidas fueron totales, pero no hubo heridos.Regionales20/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un camión que transportaba 83 motocicletas Corven desde Venado Tuerto se incendió este jueves por la mañana en el kilómetro 912 de la Ruta Nacional 7, en el departamento de La Paz, Mendoza. El siniestro generó un corte de tránsito en la zona y una intensa labor de los equipos de emergencia.
El hecho se reportó minutos después de las 6, cuando un llamado al 911 alertó sobre el vehículo en llamas. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de un camión tractor con semirremolque cargado con motos nuevas, que quedaron prácticamente incineradas.
Personal de Bomberos de La Paz trabajó para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se expandiera hacia otros sectores de la ruta. Desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que no se registraron personas lesionadas.
La Oficina Fiscal de La Paz interviene en la investigación para determinar las causas del incendio.
La Comuna colocó nuevos recipientes para residuos en distintos barrios, a partir de un relevamiento realizado junto a los Consejos de la Niñez de las escuelas locales.
La actividad será este viernes 28 en el Parque Español, con muestras, diplomas, gastronomía y un cierre musical a cargo del artista local Rubén Moreno.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Comuna intensifica trabajos de asfaltado y mantenimiento en varias arterias urbanas. Solicitan a transportistas no circular con camiones pesados para preservar el pavimento.
El ANF.EL abrió sus puertas con una jornada cultural colmada de música, danza, talleres y emprendedores, acompañada por autoridades provinciales y locales.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
La familia del pequeño Fausto aclaró la situación luego de la viralización de un video grabado en una iglesia. Explicaron que el niño atraviesa una alopecia de origen emocional y que no padece ninguna enfermedad grave.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.