Camión con 83 motos se incendió en Ruta 7, en Mendoza

Un camión que transportaba 83 motocicletas Corven desde Venado Tuerto se incendió este jueves por la mañana en el kilómetro 912 de la Ruta Nacional 7, en el departamento de La Paz, Mendoza. El siniestro generó un corte de tránsito en la zona y una intensa labor de los equipos de emergencia.



El hecho se reportó minutos después de las 6, cuando un llamado al 911 alertó sobre el vehículo en llamas. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de un camión tractor con semirremolque cargado con motos nuevas, que quedaron prácticamente incineradas.



Personal de Bomberos de La Paz trabajó para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se expandiera hacia otros sectores de la ruta. Desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que no se registraron personas lesionadas.

La Oficina Fiscal de La Paz interviene en la investigación para determinar las causas del incendio.