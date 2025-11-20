Muestra anual del Taller de Danzas convocó a más de cien bailarinas

El Taller de Danzas Municipal realizó anoche su muestra de fin de año en el Centro Cultural, bajo la dirección de la profesora Eugenia García. La propuesta, titulada “Un nuevo amanecer”, reunió a más de cien bailarinas en una velada que combinó técnica, expresión y un intenso trabajo colectivo.



Participaron grupos de niñas, adolescentes y adultas de Villa Cañás, además de delegaciones invitadas de Elortondo y Santa Isabel, lo que aportó diversidad a la puesta en escena. Las presentaciones incluyeron danza clásica, española y contemporánea, disciplinas que las alumnas trabajaron durante todo el año.



El espectáculo destacó por su dinamismo y por una producción cuidada en cada detalle, permitiendo que cada grupo mostrara su evolución técnica y artística. Para las familias y el público presente, fue una oportunidad de acompañar el cierre de un año de esfuerzo y compromiso.



Desde la Dirección de Cultura expresaron su reconocimiento a la profesora García y a todas las bailarinas por “el hermoso espectáculo brindado”, y valoraron el crecimiento del taller y el entusiasmo que cada alumna aporta a la actividad.