Siete detenidos y once imputados tras un histórico secuestro de cocaína en el sur santafesino

La Policía identificó al presunto autor del hecho y secuestró el rodado tras un allanamiento en una vivienda de la ciudad. La Fiscalía avanza con la investigación.
Policiales 20/11/2025
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto imputó este miércoles a once personas vinculadas a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez. Siete de ellas quedaron detenidas con prisión preventiva, mientras que las restantes continuarán bajo investigación en libertad.
La audiencia estuvo encabezada por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, ante el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa. Entre los detenidos se encuentran Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., César O., Emir B. y Ayelén C., esta última bajo modalidad domiciliaria.
Según la investigación, los imputados integraban una estructura con roles definidos de provisión, transporte y distribución de droga. La organización operaba principalmente en Venado Tuerto, aunque también tenía actividad en Firmat y Cañada de Gómez, con posibles extensiones hacia otras localidades.
El operativo más relevante se concretó el domingo pasado sobre la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo, donde personal de Gendarmería Nacional interceptó un vehículo en el que viajaban Manuel E. y Carina A. En el interior del auto se encontraron cuatro ladrillos de cocaína —4,4 kilos—, más de 400 mil pesos, una navaja y teléfonos celulares. La droga, cuyo valor en el mercado ilegal ronda los 100 mil dólares, habría sido adquirida minutos antes en Cañada de Gómez.
Tras esta detención, la Fiscalía ordenó nueve allanamientos simultáneos: seis domicilios particulares, una celda en la Unidad Penal de Coronda y dos sectores de la Alcaidía de Melincué. La pesquisa determinó que parte de la logística de la red se coordinaba desde lugares de detención, una modalidad ya detectada en investigaciones anteriores.
En el procedimiento participaron unos 40 gendarmes, con apoyo operativo de unidades de Rosario y Carcarañá. Además de la cocaína, se secuestraron cerca de 5 millones de pesos, más de una decena de celulares, dispositivos electrónicos, documentación y pequeñas cantidades de marihuana.
La causa se inició en abril a partir de denuncias anónimas ingresadas al programa “Buzón de la Vida”. Esas aportaciones se cruzaron con otra investigación abierta en febrero, en la que se había desbaratado un clan familiar liderado por mujeres en barrio Villa Moisés. Ambas líneas permitieron detectar una estructura criminal más amplia, con proveedores, distribuidores y vínculos dentro del sistema penitenciario.
Por la magnitud del operativo, la cantidad de imputados y el volumen de droga incautada, se trata de uno de los procedimientos más importantes del año para el fuero federal en el sur de Santa Fe.
