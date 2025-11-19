Recuperan una bicicleta robada y detienen a un sospechoso en Firmat

Una mujer denunció este martes el robo de su bicicleta mientras se encontraba estacionada frente a la casa de su madre, en calle Facundo, en la ciudad de Firmat. La denuncia activó un rápido operativo policial para dar con el rodado y el posible responsable.

Con los datos aportados por la víctima, el personal policial inició un relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. Ese trabajo permitió reunir información clave que apuntaba a un hombre como sospechoso del robo.

Tras identificarlo, los efectivos se dirigieron a su domicilio en calle San Juan. En el lugar hallaron una bicicleta cuyas características coincidían con las del vehículo sustraído. El rodado fue secuestrado y trasladado a la sede policial para su futura restitución.

La Fiscalía dispuso la formación de causa para el involucrado, quien quedó a disposición de la Justicia. Además, se ordenaron las medidas procesales necesarias para continuar con la investigación y esclarecer por completo el hecho.