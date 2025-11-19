Recuperan una bicicleta robada y detienen a un sospechoso en Firmat

Detuvieron en Venado Tuerto a un hombre con pedido de captura
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
La Policía identificó al presunto autor del hecho y secuestró el rodado tras un allanamiento en una vivienda de la ciudad. La Fiscalía avanza con la investigación.Policiales 19/11/2025SOFIA ZANOTTI
Una mujer denunció este martes el robo de su bicicleta mientras se encontraba estacionada frente a la casa de su madre, en calle Facundo, en la ciudad de Firmat. La denuncia activó un rápido operativo policial para dar con el rodado y el posible responsable.
Con los datos aportados por la víctima, el personal policial inició un relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. Ese trabajo permitió reunir información clave que apuntaba a un hombre como sospechoso del robo.
Tras identificarlo, los efectivos se dirigieron a su domicilio en calle San Juan. En el lugar hallaron una bicicleta cuyas características coincidían con las del vehículo sustraído. El rodado fue secuestrado y trasladado a la sede policial para su futura restitución.
La Fiscalía dispuso la formación de causa para el involucrado, quien quedó a disposición de la Justicia. Además, se ordenaron las medidas procesales necesarias para continuar con la investigación y esclarecer por completo el hecho.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.
La sentencia se dictó en un juicio abreviado. Los hechos incluyeron violencia de género y robos registrados entre 2023 y 2025.
El episodio ocurrió en el Barrio Centenario durante la madrugada del domingo. El agresor fue reducido por vecinos y quedó aprehendido tras amenazar a su madre y atacar a un efectivo policial.
Carlos Daniel “Mele” R., de 50 años, fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En su casa encontraron más de 100 gramos de cocaína.
Cuatro personas enfrentan un proceso federal por comercio agravado de drogas tras una denuncia del municipio.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados, tras quedar firme la sentencia por fraude en la obra pública. La medida alcanza más de 120 inmuebles.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.