Curso de manipulación de alimentos en Villa Cañás

Segunda edición de Escuelas que cantan en la ciudad
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.
La Municipalidad anunció una nueva capacitación para manipuladores de alimentos que se dictará el 2 y 3 de diciembre en el Club Argentino de Servicio. Está dirigida a comercios, instituciones y áreas vinculadas a la salud.
La Municipalidad de Villa Cañás, a través del Área de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM), llevará adelante una nueva edición del curso de manipulación segura y saludable de alimentos los días martes 2 y miércoles 3 de diciembre.
La capacitación se dictará en el Club Argentino de Servicio (CAS), de 13.30 a 17 horas. Estará destinada a representantes de comercios, responsables de comedores escolares y comunitarios, instituciones de la tercera edad y referentes vinculados a la salud pública.
Según informaron desde ASAM, el programa incluirá contenidos sobre microbiología de los alimentos, clasificación y fisiología de los microorganismos, enfermedades transmitidas por los alimentos, planes de limpieza y desinfección y buenas prácticas de manufactura.
Para inscribirse, las personas interesadas deben comunicarse al teléfono 450201 interno 620 o enviar un correo electrónico a [email protected].
El equipo femenino de la Municipalidad de Villa Cañás se consagró campeón en Santa Isabel tras una destacada jornada de playoff.
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Los talleres municipales realizaron su primera muestra de fin de año con propuestas de danza, teatro y tecnología, en una jornada que reunió a familias y vecinos.
Autoridades, docentes y exalumnos participaron de una ceremonia que repasó la historia de la institución y reafirmó el compromiso con la educación técnica en Villa Cañás.
El Municipio ejecuta una intervención clave en el sistema pluvial del acceso por avenida 50, con aportes del Gobierno de Santa Fe. Los trabajos implican cortes temporarios en el tránsito.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados, tras quedar firme la sentencia por fraude en la obra pública. La medida alcanza más de 120 inmuebles.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.