Curso de manipulación de alimentos en Villa Cañás

La Municipalidad de Villa Cañás, a través del Área de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM), llevará adelante una nueva edición del curso de manipulación segura y saludable de alimentos los días martes 2 y miércoles 3 de diciembre.



La capacitación se dictará en el Club Argentino de Servicio (CAS), de 13.30 a 17 horas. Estará destinada a representantes de comercios, responsables de comedores escolares y comunitarios, instituciones de la tercera edad y referentes vinculados a la salud pública.

Según informaron desde ASAM, el programa incluirá contenidos sobre microbiología de los alimentos, clasificación y fisiología de los microorganismos, enfermedades transmitidas por los alimentos, planes de limpieza y desinfección y buenas prácticas de manufactura.

Para inscribirse, las personas interesadas deben comunicarse al teléfono 450201 interno 620 o enviar un correo electrónico a [email protected].