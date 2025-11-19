Juicio a Mirtha Legrand por la denuncia de su exchofer

El histórico chofer de Mirtha Legrand, Marcelo Campos, comenzó este miércoles un juicio laboral contra la reconocida conductora. La denuncia incluye presunto despido ilegal y una registración considerada fraudulenta durante los últimos ocho años de trabajo.

Según confirmaron fuentes judiciales, la etapa de conciliación finalizó el viernes pasado sin acuerdo, lo que habilitó el inicio formal del proceso. La información fue revelada por el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano (América TV), quien detalló que se realizaron dos audiencias en las que la jueza interviniente sugirió a la defensa de Legrand abonar los años adeudados y los ítems básicos correspondientes.

“El planteo fue pagar lo elemental: los años trabajados, el mes por año y otros conceptos”, explicó Bremer. Sin embargo, la parte denunciante rechazó la propuesta al considerar que el monto ofrecido es significativamente menor al que reclaman. Por ese motivo, el caso avanzó hoy a la instancia de declaración de testigos.

Campos, quien acompañó profesionalmente a la conductora por más de tres décadas, sostiene que su registración laboral estuvo erróneamente encuadrada en un gremio ajeno a su actividad, lo que habría afectado su salario real. De acuerdo con lo trascendido, percibía 700 mil pesos mensuales, aunque asegura que debería haber cobrado alrededor de 2 millones.

El conflicto se hizo público en septiembre y generó fuerte repercusión debido a la trayectoria del vínculo laboral entre ambas partes. El juicio continuará en los próximos días con más testimonios y presentación de pruebas.